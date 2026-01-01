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Avec un nouveau programme pour le secteur manufacturier

Ottawa débloque 1,5 milliard $ pour alléger les effets des droits de douane

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4 mai 2026
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Par La Presse Canadienne

Le gouvernement fédéral annonce des mesures de soutien d’un montant de 1,5 milliard $ en réponse à l’élargissement, le mois dernier, des droits de douane par les États-Unis.

Cette mesure comprend la création d’un nouveau programme d’un milliard de dollars sous l’égide de la Banque de développement du Canada, afin de soutenir le secteur manufacturier, ainsi qu’une injection de 500 millions $ dans l’Initiative régionale de réponse tarifaire.

Le nouveau programme de la Banque de développement vise à soutenir les usines touchées par les droits de douane américains qui affectent les exportations de produits contenant de l’acier, de l’aluminium et du cuivre.

Des prêts à faible taux d’intérêt sur trois ans, pouvant atteindre 50 millions $, seront offerts aux entreprises concernées.

La ministre de l’Industrie, Mélanie Joly, a annoncé ce financement fédéral lundi matin dans une usine de fabrication située au sud-est d’Ottawa.

Mme Joly a déclaré que, bien que le gouvernement doive agir pour fournir des liquidités aux entreprises à court terme, il poursuit également une stratégie à moyen terme plus large pour aider les exportateurs à s’adapter et à conquérir de nouveaux marchés.

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