Le maire de Laval en mission économique dans la grande région de Toronto

Le maire de Laval est en mission économique dans la grande région de Toronto du 6 au 8 mai 2026, avec pour objectif de renforcer le positionnement de Laval comme pôle stratégique d’innovation, d’investissement et de développement urbain durable.

« Dès le début des tensions commerciales avec les États-Unis, nous nous sommes engagés à soutenir nos entreprises lavalloises afin de les aider à diversifier leurs marchés d’exportation et à traverser cette période de turbulences. Cette mission est une action concrète en ce sens. Malgré l’instabilité, l’économie de Laval demeure en forte croissance et nous souhaitons accueillir de nouvelles entreprises dans des secteurs stratégiques sur notre territoire », mentionne Stéphane Boyer, maire de Laval.

Dans le cadre de cette mission, le maire participera au Congrès annuel 2026 de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent, qui se tiendra à Hamilton. Cet événement d’envergure réunit une coalition multinationale de villes canadiennes et américaines représentant plus de 40 millions de personnes.

En marge du congrès, le maire rencontrera plusieurs élus de la grande région de Toronto afin d’échanger sur les enjeux communs liés au développement économique et urbain, notamment ceux touchant l’émergence de nouveaux centres-villes dans les banlieues des grands centres.

La mission comprendra également une série de rencontres stratégiques avec des entreprises issues de secteurs clés tels que l’aéronautique, la santé, l’intelligence artificielle et la finance. Ces démarches visent à promouvoir Laval, à faire valoir son potentiel économique et social, ainsi qu’à attirer de nouveaux investissements sur le territoire, notamment au Carré Laval.

Des représentants de Montréal International ainsi que du Bureau du Québec à Toronto accompagneront le maire tout au long de cette mission.

Cette initiative précède une délégation d’entreprises lavalloises qui se rendra dans la grande région de Toronto du 12 au 14 mai 2026. Cette seconde mission vise à soutenir les entreprises dans leurs efforts d’exportation, notamment en leur permettant de mieux comprendre les processus publics d’approvisionnement municipaux en Ontario.