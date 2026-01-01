Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

La formation politique demande un financement à la mission plutôt que par projet

Action Laval demande un meilleure financement pour les organismes

durée 09h00
7 mai 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Isabelle Piché, conseillère municipale de Saint‑François pour Action Laval, se réjouit d’avoir collaboré avec sa collègue Aline Dib à l’élaboration d’une proposition visant à soutenir la mobilisation du mouvement communautaire.

Lors de la séance du 5 mai, madame Piché a proposé un amendement afin de mettre clairement en évidence la nécessité de privilégier un financement des organismes à la mission plutôt que par projet, de manière à clarifier et renforcer la portée de la motion.

Rappelons que le mouvement Le communautaire à boutte, tenu du 23 mars au 2 avril, visait à faire reconnaître le rôle essentiel des organismes communautaires et à obtenir un financement adéquat du gouvernement du Québec. À l’origine, madame Piché avait déposé une proposition en ce sens, tandis que Madame Dib avait présenté une motion d’appui à la mobilisation. Les deux élues ont ensuite convenu d’unir leurs démarches afin de mettre au premier plan l’enjeu central du financement à la mission, bonifiant ainsi la proposition initiale pour y intégrer explicitement cette demande.

« Tant qu’on financera les organismes à coups de projets ponctuels, on les maintiendra dans la précarité. Avec un financement à la mission, on leur donnerait enfin les moyens de se concentrer sur ce qui compte vraiment : aider les citoyens et répondre aux besoins grandissants sur le terrain », a déclaré madame Piché.

« Les organismes communautaires ne peuvent plus fonctionner dans l’instabilité financière. En mettant de l’avant le financement à la mission, nous envoyons un message clair : il faut aider durablement ceux qui soutiennent nos communautés », a affirmé Achille Cifelli, chef d’Action Laval.

Action Laval milite depuis plusieurs années pour un financement des organismes communautaire stable, prévisible et pérenne. À titre d’exemple, cette revendication faisait partie du mémoire envoyé au ministre responsable de la région de Laval, Christopher Skeete, dans le cadre des consultations pré-budgétaires 2026-2027. L’équipe d’Action Laval s’engage à poursuivre ses démarches auprès du gouvernement du Québec jusqu’à l’adoption d’un véritable changement de paradigme dans le financement de ces acteurs indispensables de notre société.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les libéraux de Carney demeurent indécis sur l'extension de l'aide médicale à mourir

Publié hier à 18h00

Les libéraux de Carney demeurent indécis sur l'extension de l'aide médicale à mourir

Le premier ministre Mark Carney a indiqué qu'il ne se prononcerait pas pour l'instant sur la question de savoir si les personnes souffrant uniquement d'une maladie mentale devraient pouvoir bénéficier de l'aide médicale à mourir. Un comité parlementaire composée de sénateurs et de députés examine actuellement si le pays est prêt à étendre l'aide ...

LIRE LA SUITE
Le maire de Laval en mission économique dans la grande région de Toronto

Publié hier à 15h00

Le maire de Laval en mission économique dans la grande région de Toronto

Le maire de Laval est en mission économique dans la grande région de Toronto du 6 au 8 mai 2026, avec pour objectif de renforcer le positionnement de Laval comme pôle stratégique d’innovation, d’investissement et de développement urbain durable. « Dès le début des tensions commerciales avec les États-Unis, nous nous sommes engagés à soutenir nos ...

LIRE LA SUITE
Le Parti Vert à la recherche de candidats

Publié hier à 12h00

Le Parti Vert à la recherche de candidats

À l’approche des prochaines élections, le Part Vert lance officiellement sa campagne de recrutement de candidats et sollicite l'appui des citoyens du Québec. La formation politique est à la recherche de personnes engagées, ancrées dans leur communauté et qui souhaitent faire une différence concrète pour représenter les idées du Parti Vert du Québec. ...

LIRE LA SUITE