La formation politique demande un financement à la mission plutôt que par projet
Action Laval demande un meilleure financement pour les organismes
Par Salle des nouvelles
Isabelle Piché, conseillère municipale de Saint‑François pour Action Laval, se réjouit d’avoir collaboré avec sa collègue Aline Dib à l’élaboration d’une proposition visant à soutenir la mobilisation du mouvement communautaire.
Lors de la séance du 5 mai, madame Piché a proposé un amendement afin de mettre clairement en évidence la nécessité de privilégier un financement des organismes à la mission plutôt que par projet, de manière à clarifier et renforcer la portée de la motion.
Rappelons que le mouvement Le communautaire à boutte, tenu du 23 mars au 2 avril, visait à faire reconnaître le rôle essentiel des organismes communautaires et à obtenir un financement adéquat du gouvernement du Québec. À l’origine, madame Piché avait déposé une proposition en ce sens, tandis que Madame Dib avait présenté une motion d’appui à la mobilisation. Les deux élues ont ensuite convenu d’unir leurs démarches afin de mettre au premier plan l’enjeu central du financement à la mission, bonifiant ainsi la proposition initiale pour y intégrer explicitement cette demande.
« Tant qu’on financera les organismes à coups de projets ponctuels, on les maintiendra dans la précarité. Avec un financement à la mission, on leur donnerait enfin les moyens de se concentrer sur ce qui compte vraiment : aider les citoyens et répondre aux besoins grandissants sur le terrain », a déclaré madame Piché.
« Les organismes communautaires ne peuvent plus fonctionner dans l’instabilité financière. En mettant de l’avant le financement à la mission, nous envoyons un message clair : il faut aider durablement ceux qui soutiennent nos communautés », a affirmé Achille Cifelli, chef d’Action Laval.
Action Laval milite depuis plusieurs années pour un financement des organismes communautaire stable, prévisible et pérenne. À titre d’exemple, cette revendication faisait partie du mémoire envoyé au ministre responsable de la région de Laval, Christopher Skeete, dans le cadre des consultations pré-budgétaires 2026-2027. L’équipe d’Action Laval s’engage à poursuivre ses démarches auprès du gouvernement du Québec jusqu’à l’adoption d’un véritable changement de paradigme dans le financement de ces acteurs indispensables de notre société.