Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Victoire citoyenne

Parti Laval obtient une consultation publique pour l’aréna Richard-Trottier

durée 15h00
7 mai 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Lors de la séance du conseil municipal du 5 mai dernier, les membres du conseil ont adopté à l’unanimité la proposition du conseiller municipal de Parti Laval dans Fabreville-Sud, Martin Vaillancourt, demandant qu’une consultation publique soit tenue sur l’avenir de l’aréna Richard-Trottier.

L’opposition se réjouit que l’administration Boyer accepte de mettre sur pause la démolition afin de tenir une consultation publique. « Depuis plusieurs semaines, des citoyennes et citoyens, des familles et des organismes nous demandent de consulter la population avant d’aller plus loin dans ce dossier. C’est ça la démocratie, c’était illogique d’empêcher la population de se prononcer. Maintenant, il faudra s’assurer qu’aucune décision hâtive ne soit prise sans tenir compte de ce qui ressortira de cette consultation », d’affirmer M. Vaillancourt.

Une mobilisation importante portée par l’opposition

Fermé depuis 2018 et visé par une demande de démolition, l’aréna situé dans le quartier de Fabreville a suscité une importante mobilisation au cours des dernières semaines. Selon les conseillers de Parti Laval, l’administration Boyer semblait privilégier la démolition afin d’aménager un parc sur le site, sans avoir consulté la population sur les différentes options possibles. Face à cette situation, l’opposition a multiplié les démarches sur le terrain, lancé une pétition et déposé un avis de proposition réclamant qu’aucune décision irréversible ne soit prise avant la tenue d’une véritable consultation publique. Cet avis a finalement été adopté unanimement mardi soir, alors qu’une pétition signée par près de 1000 citoyens et citoyennes a également été déposée par Louise Lortie, conseillère municipale de Marc-Aurèle-Fortin, lors de la séance.

« Toutes les personnes qu’on a rencontrées nous disaient la même chose : ça n’a pas de sens de démolir une infrastructure sportive de quartier comme l’aréna Richard-Trottier sans que les citoyens et citoyennes aient leur mot à dire. Il aura fallu une forte mobilisation citoyenne pour obtenir cette pause et cette consultation publique, mais c’est un gain important pour les gens de Fabreville », se réjouit Mme Lortie.

« Maintenant, il faudra que cette consultation permette réellement à la population de se prononcer sur l’avenir du site et sur les besoins du quartier en infrastructures sportives de proximité. Il faudra aussi que toutes les options soient étudiées sérieusement avant qu’une décision finale soit prise », de conclure M. Vaillancourt.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Action Laval demande un meilleure financement pour les organismes

Publié à 9h00

Action Laval demande un meilleure financement pour les organismes

Isabelle Piché, conseillère municipale de Saint‑François pour Action Laval, se réjouit d’avoir collaboré avec sa collègue Aline Dib à l’élaboration d’une proposition visant à soutenir la mobilisation du mouvement communautaire. Lors de la séance du 5 mai, madame Piché a proposé un amendement afin de mettre clairement en évidence la nécessité de ...

LIRE LA SUITE
Les libéraux de Carney demeurent indécis sur l'extension de l'aide médicale à mourir

Publié hier à 18h00

Les libéraux de Carney demeurent indécis sur l'extension de l'aide médicale à mourir

Le premier ministre Mark Carney a indiqué qu'il ne se prononcerait pas pour l'instant sur la question de savoir si les personnes souffrant uniquement d'une maladie mentale devraient pouvoir bénéficier de l'aide médicale à mourir. Un comité parlementaire composée de sénateurs et de députés examine actuellement si le pays est prêt à étendre l'aide ...

LIRE LA SUITE
Le maire de Laval en mission économique dans la grande région de Toronto

Publié hier à 15h00

Le maire de Laval en mission économique dans la grande région de Toronto

Le maire de Laval est en mission économique dans la grande région de Toronto du 6 au 8 mai 2026, avec pour objectif de renforcer le positionnement de Laval comme pôle stratégique d’innovation, d’investissement et de développement urbain durable. « Dès le début des tensions commerciales avec les États-Unis, nous nous sommes engagés à soutenir nos ...

LIRE LA SUITE