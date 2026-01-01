Québec solidaire Laval dévoile sa liste de candidats

Québec solidaire Laval a présenté le dimanche 24 mai l’équipe qui représentera le parti dans les six circonscriptions lavalloises lors des prochaines élections provinciales. Cet événement a eu lieu lors de l’assemblée d’investiture tenue au Tiers-Lieu.

Les personnes investies sont :

Geru Schneider, candidat dans Chomedey;

Josée Chevalier, candidate dans Fabre;

Sabrina Di Matteo, candidate dans Laval-des-Rapides;

Zachary Robert, candidat dans Mille-Îles;

Karine Cliche, candidate dans Sainte-Rose;

Stella Bourgon-Germain, candidate dans Vimont-Auteuil.

Cette assemblée marque une étape importante pour Québec solidaire Laval, qui entend mener une campagne enracinée dans les réalités des quartiers lavallois et dans les préoccupations concrètes de la population : la crise du logement, la hausse du coût de la vie, l’accès aux services publics, le transport collectif, la justice sociale et écologique, ainsi que la nécessité de redonner une voix forte aux citoyennes et citoyens de Laval, troisième ville d’importance au Québec.

Pour Geru Schneider, candidat dans Chomedey, Laval mérite mieux que d’être considérée comme un territoire politique acquis d’avance. « La préoccupation qui m’habite en entrant dans cette campagne est simple : le droit de vivre dignement à Laval. Le droit d’avoir un toit abordable, des écoles en bon état, du transport collectif efficace, et le droit, pour nos compatriotes de toutes origines et de toutes confessions, d’être traités en égaux ; pas en boucs émissaires. Chomedey mérite une voix qui dit ces choses sans détour. »

Pour Laval-des-Rapides, Sabrina Di Matteo entend porter une candidature ancrée dans les enjeux urbains et sociaux de la circonscription. « Laval-des-Rapides est au cœur de plusieurs transformations importantes. Il faut s’assurer que le développement de nos quartiers se fasse pour les gens qui y vivent, pas seulement pour les intérêts immobiliers. Notre priorité doit être la qualité de vie des familles, l’accès au logement abordable et social, ainsi que la qualité des services publics dans un souci de justice sociale. »

Pour Mille-Îles, Zachary Robert, ancien candidat solidaire en 2022, souhaite poursuivre son engagement avec une politique de proximité, d’écoute et d’action collective. « Les solutions existent, mais elles demandent du courage politique. Je veux mener une campagne ancrée dans le réel, proche du monde, pour défendre nos services publics, une transition écologique juste et une politique qui refuse de faire payer la classe moyenne et les plus vulnérables pendant que les plus riches continuent de s’enrichir. »

Pour Sainte-Rose, Karine Cliche, candidate solidaire en 2022 et résidente de la circonscription depuis plus de vingt ans, souhaite poursuivre son engagement pour la justice sociale et l’environnement. Professeure au cégep Montmorency, elle s’implique aussi dans le domaine de l’éducation et le milieu syndical. « Sainte-Rose est mon milieu de vie, l’endroit où mes filles sont nées et grandissent. Je veux continuer à défendre notre patrimoine, nos milieux naturels, l’agriculture locale et les causes sociales qui donnent à notre communauté sa force et son humanité. »

Pour Vimont-Auteuil, Stella Bourgon-Germain veut porter la voix des personnes trop souvent invisibilisées dans le débat politique. « Mon parcours comme aidante naturelle, mon expérience dans le communautaire et mon vécu m’ont convaincue d’une chose : les personnes vulnérables doivent être mieux représentées. Je veux défendre l’accès aux soins physiques et mentaux, la lutte contre le coût de la vie, la redistribution de la richesse et une éducation qui permet à chaque jeune de développer son plein potentiel. »

Dans Fabre, Josée Chevalier, candidate solidaire en 2022, complétera l’équipe lavalloise, sous réserve de son officialisation par les instances nationales de Québec solidaire. Professeure d’anglais au Collège Montmorency, militante syndicale et féministe, elle souhaite porter une candidature tournée vers le changement. « Issue d’une famille ouvrière, je sais que la justice sociale se construit par des luttes concrètes. À Fabre, je veux défendre des solutions contre la hausse du coût de la vie, la crise du logement, la pauvreté et l’érosion de nos services publics. Nous sommes la seule véritable alternative pour améliorer la vie des gens. »

L’événement s’est déroulé en présence de Haroun Bouazzi, député de Maurice-Richard, et d’Andrés Fontecilla, député de Laurier-Dorion, venus appuyer l’équipe solidaire de Laval et souligner l’importance de la région en vue du prochain scrutin.

Pour Québec solidaire Laval, cette équipe représente une nouvelle étape dans la construction d’une présence politique plus forte sur le territoire lavallois. Les six candidatures porteront une vision commune : défendre des services publics accessibles, lutter contre les inégalités, répondre à l’urgence climatique, améliorer la mobilité intrarégionale et bâtir un Québec plus juste, plus démocratique et plus solidaire.

Québec solidaire Laval invite dès maintenant les citoyennes et citoyens qui souhaitent s’impliquer à rejoindre les équipes locales dans les six circonscriptions.