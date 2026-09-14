À Laval, le milieu communautaire interpelle les candidats sur ses priorités

La Corporation de développement communautaire (CDC) de Laval a organisé un débat politique le 10 septembre dernier au Cinéplex Laval en vue des prochaines élections provinciales.

Virginie Dufour, candidate dans la circonscription des Mille-Îles pour le Parti libéral du Québec, Karine Cliche, candidate dans la circonscription de Sainte-Rose pour Québec solidaire et Amin Ouazragh-Marchand, candidat dans la circonscription de Vimont-Auteuil pour le Parti québécois sont les personnes qui ont accepté de prendre part à ce débat. La Coalition avenir Québec et le Parti conservateur du Québec ont décliné cette invitation, décision qui a été déplorée par les partis présents au débat.

Cet événement non partisan, tenu en présence de plus d’une centaine de personnes, a permis de mettre en lumière trois enjeux prioritaires pour les membres de la CDC de Laval. D’abord, l’iniquité financière des organismes communautaires de Laval qui constatent des écarts persistants de financement entre les régions, alors que les besoins de la population lavalloise augmentent et se complexifient.

Ensuite, la santé mentale puisque les besoins sont en croissance et que de nombreuses personnes doivent encore attendre avant d’avoir accès aux services dont elles ont besoin.

Finalement, la sécurité alimentaire, alors que les demandes d’aide alimentaire sont en hausse, plusieurs personnes font également face à des obstacles pour accéder aux ressources alimentaires, notamment en raison du coût de la vie, du logement et des difficultés de mobilité.

Organismes communautaires, citoyennes et citoyens, élues et élus municipaux étaient réunis pour assister à cet échange riche, animé avec rigueur et dynamisme par Mme Antonine Yaccarini.

Venaient par la suite, cinq questions précises en lien avec des préoccupations soulevées par des organismes communautaires de Laval. Trois d’entre elles concernaient spécifiquement les conditions de vie féminines, la violence conjugale et les féminicides, la sécurité et l’équité menstruelle. Les deux autres questions touchaient les personnes en situation d’itinérance et les demandes du mouvement « le communautaire à boutte » en lien avec le financement de tous les organismes du Québec.

Les trois candidat(e)s ont tour à tour exposé leurs visions et propositions en lien avec les réalités locales, régionales et provinciales, répondant aux préoccupations exprimées par les membres de la communauté. Tous trois ont chaleureusement remercié la CDC de Laval pour l’organisation de ce débat public, soulignant l’importance d’un tel exercice démocratique. D’ailleurs, si leurs opinions et points de vue vous intéressent, vous pouvez revoir le débat en consultant la page Facebook de la CDC de Laval où l’intégralité du débat a été filmée.

« En tant qu’actrice du développement social à Laval, la CDC de Laval est heureuse de remercier les trois partis qui ont accepté de participer à cet exercice démocratique ce soir, de même que toutes les personnes présentes dans la salle puisque par votre présence ici ce soir, vous êtes déjà mobilisé(e)s et nous espérons que cette mobilisation se poursuivra le 5 octobre prochain et au-delà des élections...», conclut Marc Longchamps, directeur général de la CDC de Laval.

La Corporation de développement communautaire de Laval est un regroupement d’organismes communautaires, qui œuvrent dans divers champs d’activités sur le territoire lavallois et dont la mission est d’assurer la participation active du mouvement populaire et communautaire au développement socio-économique du milieu.