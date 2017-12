Les dangers de l’amiante

Article commandité

Présent dans plusieurs matériaux de construction, l’amiante est, en fait, un type de roche fibreuse, qui, à première vue, peut présenter des caractéristiques intéressantes. L’amiante possède en outre plusieurs propriétés isolantes, tant sur le plan thermique que sonore. Pas étonnant qu’il ait été utilisé longtemps dans le domaine de la construction.

Toutefois, pulvérisé en poussière ou sous forme poudreuse rejetée dans l’air, l’amiante peut représenter un sérieux risque pour votre santé et celle de vos proches. C’est pourquoi il est important de s’assurer que votre maison ou toute autre construction que vous habitez (édifice à logements, condo, etc.) en est dépourvue. Fort heureusement, il existe des techniques permettant de détecter cette matière et de s’en débarrasser de manière sécuritaire avant que le mal soit fait. Voyons voir plus en détail quels sont les dangers reliés à l’amiante et comment savoir si on en a chez soi.

Où retrouve-t-on l’amiante?

En raison de ses propriétés isolantes, l’amiante a longtemps été utilisé dans la construction de maisons. En effet, bien qu’il ait commencé à être interdit dans les années 1980, plusieurs constructeurs ont continué à l’utiliser dans la conception de bâtiments, ce qui fait qu’encore aujourd’hui, on trouve des traces de cette matière dans l’air que l’on respire.

Après les années 1990, l’amiante a continué à être utilisé dans la construction de fournaises et de systèmes de chauffage, de matériaux de toiture, tels que les bardeaux d’asphalte, ainsi que dans les matières de remplissage, telles que la résine et le plastique, pour ne nommer que ces produits.

Pour qu’il soit considéré comme dangereux, l’amiante doit être émietté sous forme de poussière et être respiré par les poumons. Par exemple, si vous sablez, sans le savoir, un mur contenant de l’amiante, vous risquez de produire des particules d’amiante dans l’air et c’est à cet instant qu’il commencera à être nocif pour votre santé.

Quels sont les risques pour la santé?

Respiré sur une longue période et en quantité suffisante, l’amiante peut être à l’origine de maladies pulmonaires graves, dont le cancer du poumon, l’amiantose, ainsi que le mesothéliome. Tandis que cette dernière maladie et le cancer sont mortels, l’amiantose est une maladie respiratoire chronique caractérisée par le développement de cicatrices dans les poumons. Bien que cette maladie ne soit pas mortelle à la base, les dommages qu’elle occasionne aux poumons sont permanents.

Comment savoir si j’ai de l’amiante chez moi?

Il n’existe pas de méthode miracle pour savoir si oui ou non vous avez de l’amiante chez vous. Toutefois, s’il s’agit d’une ancienne construction et que vous avez des doutes, l’idéal est de faire appel à des professionnels en matière de nettoyage d’amiante et de désamiantage.

L’amiante étant une substance toxique, il est important de faire appel à des professionnels pour le détecter. C’est la seule manière fiable et sécuritaire de procéder à une inspection de votre propriété et de vous assurer que ce produit toxique ne nuit pas à votre qualité de vie, ni à celle de vos proches.

Si vous avez de l’amiante chez vous, vous devrez procéder à une décontamination et à un nettoyage complet de l’amiante pour vous assurer d’enlever toute trace de ce produit toxique dans votre maison.