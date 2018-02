Week-end en amoureux : pourquoi pas Montréal ?

Article commandité

Montréal sait choyer les amoureux toute l'année, quel que soit leur style, et pas uniquement en leur offrant le café à la Saint-Valentin.

Les restaurants romantiques de Montréal

Que vous soyez de Montréal ou d'ailleurs, un dîner ou un déjeuner en tête à tête s'apprécient toujours si le lieu le permet et quand la cuisine est de qualité.

Les bonnes tables à l'ambiance feutrée aux banquettes larges et chics sous de doux éclairages rivalisent de propositions pour le plus grand confort des couples.

On peut citer dans le désordre quelques adresses de choix appréciées pour avoir su marier ambiance romantique et bonne chère, comme par exemple :

Modavie pour l'ambiance jazzy

Le Barroco et sa décoration d’influence baroque

Le Fantôme et sa belle intimité

Le Foxy et son ambiance feutrée

Le Nora Gray et sa cuisine italienne

Le Bremner pour sa « comfort food ».

Un spa royal

Rien de tel pour se ressourcer qu'un spa scandinave et ça tombe bien puisque celui du Vieux-Montréal est idéal pour s'y plonger à deux. Face au Quai King-Edward, le Scandinave Spa Vieux-Montréal offre des forfaits détente à la Suédoise avec hydrothérapie et massages, dont le fameux massage en duo.

Vous pourrez même bénéficier d'un service de voiturier pour apprécier en toute tranquillité votre séjour au spa aussi longtemps que vous le désirez, de 8h30 à 21h et 7 jours sur 7. L'accès aux bains est illimité et tout est fourni :

peignoir

serviettes

sandales

cadenas électronique

produits pour la douche

fruits frais et tisanes bios à disposition.

Un spectacle à deux

Avec son offre de spectacles particulièrement riche, Montréal sait parfaitement combler les amateurs d'escapades culturelles enrichissantes. Les vivre à deux en amoureux, quoi de mieux ?

Un hôtel au cœur du quartier des spectacles constituera un pied-à-terre confortable et luxueux pour passer un week-end inoubliable. Choisissez une chambre ou une suite avec vue pour profiter d'un panorama exceptionnel de jour comme de nuit.

À deux... et peut-être plus...

Vous aimez explorer les limites de l'amour non conformiste ? L'intimité n'est pas forcément votre priorité dans votre vie de couple ? Pourquoi pas, Montréal ne manque pas non plus de lieux dédiés aux plaisirs partagés dans le respect de chacune et de chacun.

C'est dans l'air du temps, les clubs libertins sont loin d'être vides et ceux de Montréal offrent le confort et le respect nécessaire. L'Orage est peut-être l'un des plus connus et rien n'empêche d'y croiser en toute discrétion quelques personnalités...