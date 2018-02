Desjardins, Metro et Le Groupe Jean Coutu unissent leurs efforts pour la Fondation Le Pilier

Lors de sa Soirée des Grands Piliers 2018 le 8 février dernier, la Fondation Le Pilier était heureuse d’annoncer à ses invités que le montant net de 115 000 $, amassé grâce à la soirée, financera la création d’une nouvelle ressource pour personnes handicapées afin d’améliorer leur qualité de vie, et par le fait même, celle de leurs proches.http://www.lepilier.org

Comptant déjà une dizaine de ressources, la Fondation Le Pilier désire remercier chaleureusement: M. Alexandre Bilodeau, porte-parole de l’événement et double champion olympique en ski acrobatique; ses deux coprésidents d’honneur dont M. Serges Bériault, vice-président, Services Affaires et Distribution, Stratégie, Marketing Mouvement et Services aux particuliers, Mouvement Desjardins et M. Roberto Sbrugnera, vice-président, trésorerie, risques et relations avec les investisseurs, Metro inc.; son commanditaire majeur et partenaire de tous les instants, Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc.; ainsi que tous les autres commanditaires de son souper-spectacle bénéfice ayant eu lieu au Cabaret du Casino de Montréal en compagnie du ténor M. Marc Hervieux.

D’autre part, ce fut un honneur pour la Fondation Le Pilier de célébrer le 15ième anniversaire du Centre Marcelle et Jean Coutu, en compagnie de la marraine d’honneur du centre, Mme Marie-Josée Coutu, présidente de la Fondation Marcelle et Jean Coutu, et les invités de la soirée. La Fondation tient également à remercier la Fondation de la Famille Morris & Rosalind Goodman pour son don majeur de 10 000 $, en l’honneur de M. Jean Coutu, dans la cadre de la soirée. La Fondation Le Pilier y a également dévoilé officiellement sa nouvelle identité visuelle et annoncé son nouveau Challenge Fondation Le Pilier – Édition Hockey 2018, à la nouvelle Place Bell à Laval, les 21 et 22 avril prochains.



À propos de la Fondation Le Pilier :

Depuis trente ans, la Fondation Le Pilier a pour mission d’améliorer la qualité de vie des personnes handicapées, jeunes ou adultes, vivant avec une déficience intellectuelle, un traumatisme crânien ou un autre type de déficience physique, sans oublier les bienfaits pour leurs proches. Aujourd’hui, la Fondation Le Pilier c’est plus de 200 employés dévoués pour le mieux-être des personnes qui travaillent au quotidien auprès de 102 personnes handicapées, dans ses dix milieux de vie adaptés. 250 autres personnes handicapées bénéficient également de ses services de répit spécialisé, d’hébergement en alternance autisme-jeunesse, d’activités adaptées ou d’hébergement adapté au Centre Marcelle et Jean Coutu à Laval. La Fondation Le Pilier remercie ses donateurs qui, depuis sa création en 1985, l’ont soutenue dans sa mission.

Pour faire un don :

Il est possible de faire un don à la Fondation Le Pilier, par la poste, à l’adresse suivante :

425, place Jean-Coutu, Laval (Québec), H7H 3C8 ou en ligne à: www.lepilier.org