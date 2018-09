5 types de travaux de rénovation que vous pouvez réaliser en moins de 3 mois

Selon la RBQ (Régie du Bâtiment du Québec), certains travaux de rénovation nécessitent moins de temps que d’autres. Si vous êtes pressés parce que vous avez une vente immobilière à suivre, ou bien si vous voulez faire quelques changements rapides dans votre maison, il suffit de réaliser ces quelques travaux pour être ravi ! Pensez aussi à consulter un magazine en ligne spécialisé dans les projets de rénovation résidentielle pour plus de détails !

Les travaux d’isolation : rapides et efficaces

Un peu trop froid l’hiver, un système de chauffage peu performant ? La solution : les travaux d’isolation. Ces derniers sont rapides et peuvent être réalisés en moins de 2 mois, avec des entrepreneurs qualifiés. Comptez entre 500$ et 2,500$ pour cette rénovation.

De plus, de nombreuses aides gouvernementales sont proposées pour rénover rapidement et efficacement votre isolation, dans une perspective énergétique. Certains matériaux, comme la laine de cellulose, peuvent aussi être privilégiés, notamment pour alléger le coût de la rénovation.

Les travaux de peinture : rénover sans prise de tête

Rien de plus simple que des travaux de peinture, qui permettent de rénover un intérieur en seulement quelques jours, voire quelques heures. Tout dépend ensuite de la nature de votre projet : si vous repeignez l’ensemble de votre maison, cela peut facilement prendre 1 à 2 mois, avec des coûts supplémentaires si vous souhaitez un délai plus court.

De même, le prix de cette rénovation dépendra :

De qui achète la peinture (les professionnels ou vous)

De qui réalise les travaux

Des objectifs qui suivent (vente, changement de style)

Comptez de 150$ à 1,000$ pour ce type de travaux.

Les travaux de rénovation de plancher : faits en moins de 3 mois

Vous en avez marre de votre carrelage froid, ou de votre plancher sans aucun style ? Alors, c’est possible de changer en peu de temps, que ce soit dans la cuisine ou le salon. Généralement, changer un plancher nécessite quelques heures, mais les travaux peuvent durer un mois maximum.

Les prix de la rénovation vont varier en fonction de la surface à changer, qui va alourdir le temps de travail. Aussi, la nature du revêtement : passer du carrelage au plancher en bois flottant sera plus compliqué que de passer du lino au béton ciré.

Comptez entre 450$ et 2,500$ pour ces travaux.

Les travaux de réaménagement : changez en peu de temps

Pour redonner un peu de style à votre intérieur, ou bien transformer une pièce qui ne sert à rien, vous pouvez faire des travaux de réaménagement, comprenant :

Une re-disposition de l’espace

Des travaux de peinture, de plancher, de murs, de plafonds

Un changement de décoration

Par exemple, pour convertir un sous-sol en salle de jeux ou en chambre, il faut compter de 2 à 3 mois, selon les attentes. Cela prendra plus de temps si vous voulez installer un système sanitaire, si vous ajoutez une porte ou un dressing…

Ces travaux peuvent coûter du simple au double, de 250$ pour le simple réaménagement à 4,000$ pour une transformation totale de pièce.

Les travaux d’installation d’éclairage ou de chauffage : réalisés en un tour de main

Pour faire des économies tout au long de l’année, rien de tel que de moderniser votre système électrique ou votre système de chauffage. En seulement quelques heures, vous pouvez passer sur un chauffage au sol ou bien sur un poêle à bois, sans trop de difficulté.

Le plus compliqué reste le coût de rénovation, qui peut dépasser les 8,000$ selon le type d’installation demandé. À vous de faire les calculs et les ratios !

Pour rénover sa maison et son intérieur en moins de 3 mois, ces travaux sont les plus efficaces et les moins chers ! Du moins, ils permettent de moderniser votre intérieur, de le rendre plus chaleureux ou simplement, d’optimiser votre espace ! N’hésitez pas à comparer les devis pour vous faire une idée du juste prix à dépenser, ou bien pour déterminer quels travaux réaliser par vous-même.