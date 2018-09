5 accessoires mode à avoir

Certains accessoires sont véritablement devenus indispensables au point de faire partie de notre quotidien. On les adapte, on les personnalise, on les montre fièrement.

Le sac en perles : la tendance de l’année

Plus qu’un accessoire, cet indispensable pour transporter nos petits secrets évolue vers toujours plus d’audace. Cette année, ce sont les perles qui affolent les blogueuses mode sur Instagram.

De couleur naturelle ou complètement délurée, les sacs de perles se déclinent dans tous les tons pour apporter une touche de douceur et d’originalité au bras. Le plat panier de plage est bien vite oublié.

Les lunettes font partie de la vie

Les lunettes n’ont jamais été aussi tendance. Rivés à nos écrans, nos yeux souffrent, ils ont besoin d’aide, alors autant les orner d’une paire de carreaux qui va mettre en valeur le visage. Il est essentiel, de plus, de se protéger des rayons UV en plein soleil.

Il suffit de se rendre dans un magasin de lunettes pour constater la grande diversité du choix et les tendances du moment. Élégantes ou surdimensionnées, les lunettes s’exhibent fièrement de toutes leurs couleurs.

Des étuis à cellulaire à la pelle

Ils sont devenus de véritables accessoires de mode, de ceux qu’on montre en public pour affirmer un style ou lancer un message. On les voit partout sur Instagram ou Pinterest et en attendant que toutes et tous puissions les imprimer nous-mêmes à la maison, les étuis en silicone, en cuir, à l’effigie de votre super-héros favori ou couverts de paillettes n’ont plus à rougir.

C’est un petit cadeau facile à faire pour budgets restreints. Le choix est immense entre 10 $ et 50 $. C’est l’accessoire vraiment tendance qui à la fois protège votre précieux téléphone et le personnalise à votre image.

Toujours la montre

La montre au poignet ne souffre pas des affichages temporels multiples qui nous entourent. Le four, le réfrigérateur, l’ordinateur ou le téléphone sont tous à pour nous rappeler l’heure, mais la montre les ignore, car elle s’est inscrite dans la liste restreinte des accessoires de mode incontournables.

On adapte sa couleur à la tenue et, avec la couleur argent qui s’impose cette année dans la mode, la montre n’hésite pas à briller de mille feux.

Des pieds hauts en couleur

Hommes et femmes s’accommodent désormais de chaussures bariolées et en folie. Cette tendance années 80 japonisantes qui s’installe sur les podiums s’accompagne de bottes, ballerines, mocassins ou escarpins aux couleurs étonnantes.

Les plateformes funky culminant à 10 pouces de haut, à l’image des marques exclusives trouvées chez Dolls Kill de San Francisco, sont particulièrement en demande, aux côtés des « flatforms » des designers.