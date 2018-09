Mondou présente le rendez-vous canin au Centre de la nature de Laval

Célébrant cette année son 80e anniversaire, Mondou est fière de présenter la toute première édition du Rendez-vous canin, les 22 et 23 septembre prochains, de 9 h à 17 h, au Centre de la nature de Laval.

Agissant à titre de partenaire présentateur officiel, Mondou invite tous les amoureux des chiens et leur fidèle compagnon à participer à ce grand événement familial gratuit. De plus, on tentera d’établir un nouveau record mondial Guinness, celui de rassembler plus de 800 chiens de petite taille de la même race (chihuahuas) pour une marche d’un kilomètre!

Le rendez-vous canin 2018 regroupera à un seul et même endroit toutes les attractions, produits et services destinés au meilleur ami de l’homme... et à son maître! Tout au long du week-end, les visiteurs pourront assister à plusieurs spectacles, notamment des sessions d’information gratuites d’experts sur le comportement canin sur la Scène Mondou.

Les maîtres et leurs compagnons à quatre pattes pourront même expérimenter le yoga avec leur chien! Plusieurs exposants évoluant dans le secteur animalier offriront aux visiteurs et enfants de nombreuses surprises, en plus de prodiguer de précieux trucs et conseils.

SCÈNE MONDOU : sessions sur le comportement canin et questions - réponses avec une vétérinaire et des spécialistes ;

ZONE POUR ENFANTS MONDOU : mascotte, coloriage, maquillage de chiens ;

SPECTACLES : numéro de Frisbee, adresse et agilité, trajet à obstacles Mira ;

ATELIERS : yoga avec chiens, santé canine et comportement canin

Espace Mondou

L’escouade de la Mondou Mobile sera sur place afin de faire tourner la roulette Chanceuse Mondou, ainsi que pour offrir gratuitement ses populaires services de coupe-griffes, gravure de médailles et pèse-toutou en échange de dons volontaires pour Mira.

Doudou, la mascotte Mondou, accueillera aussi les plus jeunes dans la Zone pour enfants, où différentes activités seront proposées. Les gens sont invités à prendre la pose avec un chiot Mira au photobooth.

Notons que la fondation Mira profitera de l’événement pour faire connaître sa mission, recueillir les dons du public et présenter un spectacle de trajet à obstacles haut en couleur mettant en vedette ses chiens guides et d’assistance! Fortement engagée au sein de sa communauté et soutenant différentes causes dédiées au bien-être animal, Mondou est fière d’appuyer Mira depuis plus de 20 ans.

Entrer dans le livre des Records Guinness

Un record du monde Guinness pourrait être fracassé le samedi 22 septembre à 13 h dans le cadre du Rendez-vous canin, alors que Mondou et les Productions Star Qc tenteront de réunir plus de 800 chihuahuas pour une marche d’un kilomètre dans les sentiers du parc.

Les propriétaires de chihuahuas sont donc invités à se présenter pour l’enregistrement et la validation de leur petit chien préféré au Centre de la nature de Laval, le samedi 22 septembre, entre 9h et 12h, au kiosque prévu à cet effet.

Pour être éligibles et comptabilisés pour le record, les chihuahuas doivent être âgés d'au moins 12 mois et pouvoir marcher au moins un kilomètre en laisse. Les maîtres devront également avoir en leur possession le certificat de santé de leur animal attestant la race (chihuahua).

Chaque chien devra être accompagné d’un humain. Les hybrides et croisements ne seront pas comptabilisés pour le record, mais ils seront les bienvenus ! Des juges seront sur place pour s’assurer que le protocole d’inscription et l’organisation respectent tous les critères pour établir le record.

Afin d’aider l’équipe à mieux accueillir les participants, ceux-ci sont invités à confirmer leur participation sur la page Facebook RECORD GUINNESS DE CHIHUAHUAS. Des équipes de 50 membres seront formées sur place lors de l’événement, pour la marche et le décompte officiel. Les participants devront, en fin de marche, prendre part à la photo officielle.