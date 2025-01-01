Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Aménagement du site boisé du Trait-Carré 

Un nouvel espace naturel au centre-ville de Laval

durée 11h00
13 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Un nouvel espace naturel prendra forme au centre-ville de Laval. La Ville vient d’octroyer un contrat de 868 000 $ à Monco Construction pour aménager le site du Trait-Carré, un site verdoyant appelé à devenir un lieu de détente, de marche et de contemplation facilement accessible à la population.

Ce projet qui s’inscrit dans la vision de la Trame verte et bleue lavalloise transformera le site en un parc durable, pensé pour répondre aux besoins des citoyennes et citoyens. Les travaux débuteront à l’automne 2025 et se poursuivront jusqu’à l’été 2026.

« Le site du Trait-Carré est un joyau naturel que nous voulons rendre accessible à tous et toutes. En plein cœur du centre-ville, ce nouvel espace permettra aux Lavalloises et Lavallois de se reconnecter avec la nature, de se détendre et de profiter du calme à deux pas de chez eux. Ce site deviendra un maillon essentiel de notre réseau de parcs, en contribuant à la qualité de vie, à la santé collective et à la résilience environnementale de Laval. C’est un projet porteur, pensé pour aujourd’hui et pour les générations futures », exprime Stéphane Boyer, maire de Laval.

Un espace naturel pensé avec la population

Le concept d’aménagement prévoit une série d’interventions respectueuses de l’environnement, notamment la gestion des espèces exotiques envahissantes, la renaturalisation du site par des plantations et l’intégration d’infrastructures favorisant la marche, la contemplation et l’observation de la faune et de la flore. Une nouvelle entrée publique depuis le boulevard Saint-Martin, des sentiers accessibles en matériaux naturels ainsi que des haltes de repos avec mobilier intégré au paysage naturel en bonifieront l’expérience.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La vague de chaleur pourrait prendre fin mercredi, mais les orages seront de retour

Publié à 9h00

La vague de chaleur pourrait prendre fin mercredi, mais les orages seront de retour

La vague de chaleur qui afflige le sud du Québec depuis maintenant plusieurs jours pourrait commencer à montrer des signes d'essoufflement, mercredi, mais le retour de temps plus frais devrait s'accompagner d'orages. Mercredi matin, le sud du Québec faisait toujours l'objet d'un avertissement de chaleur d'Environnement Canada, puisque le mercure ...

LIRE LA SUITE
La pluie annuelle de météores des Perséides atteindra son apogée ce soir

Publié hier à 12h00

La pluie annuelle de météores des Perséides atteindra son apogée ce soir

Les astronomes amateurs auront droit à un spectacle scintillant, mardi soir, la pluie annuelle de météores des Perséides atteignant son apogée. La NASA indique que la pluie de météores a commencé le mois dernier et que l'événement céleste devrait arriver à son paroxysme mardi soir et mercredi, avant de se terminer le 23 août. L'agence spatiale ...

LIRE LA SUITE
Regroupement partage offre à 150 enfants de Laval des fournitures scolaires

Publié hier à 10h00

Regroupement partage offre à 150 enfants de Laval des fournitures scolaires

Grâce à l'organisme Le Regroupement Partage, ce sont 150 enfants de Laval qui pourront avoir accès aux fournitures scolaires dans le cadre de son Opération Sac à Dos (OSAD). Ces dons visent d'aider plus de 11 000 enfants à travers la province pour offrir une chance égale à la rentrée scolaire et soutenir les familles qui ont besoin d'aide pour ...

LIRE LA SUITE