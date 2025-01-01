Un nouvel espace naturel au centre-ville de Laval

Un nouvel espace naturel prendra forme au centre-ville de Laval. La Ville vient d’octroyer un contrat de 868 000 $ à Monco Construction pour aménager le site du Trait-Carré, un site verdoyant appelé à devenir un lieu de détente, de marche et de contemplation facilement accessible à la population.

Ce projet qui s’inscrit dans la vision de la Trame verte et bleue lavalloise transformera le site en un parc durable, pensé pour répondre aux besoins des citoyennes et citoyens. Les travaux débuteront à l’automne 2025 et se poursuivront jusqu’à l’été 2026.

« Le site du Trait-Carré est un joyau naturel que nous voulons rendre accessible à tous et toutes. En plein cœur du centre-ville, ce nouvel espace permettra aux Lavalloises et Lavallois de se reconnecter avec la nature, de se détendre et de profiter du calme à deux pas de chez eux. Ce site deviendra un maillon essentiel de notre réseau de parcs, en contribuant à la qualité de vie, à la santé collective et à la résilience environnementale de Laval. C’est un projet porteur, pensé pour aujourd’hui et pour les générations futures », exprime Stéphane Boyer, maire de Laval.

Un espace naturel pensé avec la population

Le concept d’aménagement prévoit une série d’interventions respectueuses de l’environnement, notamment la gestion des espèces exotiques envahissantes, la renaturalisation du site par des plantations et l’intégration d’infrastructures favorisant la marche, la contemplation et l’observation de la faune et de la flore. Une nouvelle entrée publique depuis le boulevard Saint-Martin, des sentiers accessibles en matériaux naturels ainsi que des haltes de repos avec mobilier intégré au paysage naturel en bonifieront l’expérience.