L’anniversaire de six centenaires au Centre d’hébergement Idola-Saint-Jean

Le jeudi 11 octobre dernier, une grande célébration a eu lieu au Centre d’hébergement Idola-Saint-Jean du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval afin de souligner l’anniversaire de six résidents qui fêteront, au cours des prochains mois, leur 100 e anniversaire de naissance et même plus.

Les centenaires étaient entourés de leur famille ainsi que du personnel de soins. Ils ont eu droit à une cérémonie organisée par le comité des résidents, le comité des loisirs et l’équipe de direction du centre d’hébergement.

Plusieurs dignitaires étaient présents : Monsieur Daniel Hébert, conseiller municipal du district Marigot, Monsieur Saul Polo, député provincial de Laval-des-Rapides et Madame Éva Nassif, députée fédérale de Vimy. Chaque centenaire a reçu, des mains Madame Nassif, un certificat honorifique du gouvernement canadien et Monsieur Polo leur a rendu hommage en rappelant que chacun et chacune, à leur manière, ont façonné le Québec.

La coordonnatrice du Centre d’hébergement Idola-Saint-Jean, Madame Katy Duguay, a relaté les moments marquants que ces aînés ont vécu au cours des dernières années : « cent ans d’histoire ce n’est pas rien, nos fêtés d’aujourd’hui ont connu beaucoup de changements, que ce soit au niveau économique, social ou technologique. On n’a qu’à penser aux deux guerres, à l’arrivée du téléviseur, à la grande Dépression, au droit de vote des femmes, à l’Expo 67 et à l’arrivée massive des technologies informatiques. Nous sommes tous fiers de côtoyer ces personnes d’exceptions ».