Salon du mariage : le rendez-vous inspirant pour les futurs mariés

C’est cette fin de semaine, les 27 et 28 octobre, que les futurs mariés se réuniront à la Place Forzani de Laval.

En effet, la première édition du Rendez-vous Mariage Laval y accueillera de nombreux visiteurs qui y trouveront de tout pour leur grand jour. 55 000 pieds carrés d’inspiration: robes, traiteur, salle de réception, coiffure, décoration, cadeaux d’invités, etc.

Au programme lors de cette fin de semaine festive:

Défilé-spectacle où défileront les robes de mariée tendance pour 2019 et musique en direct par la violoniste Ève Sévigny accompagnée par un DJ;

Spectacle des Dieux de la scène et prise de photos avec le danseur;

Concours sur place par les exposants;Section lounge avec champagne et rencontre avec la porte-parole Marie-Christine Proulx pour détenteurs de billets privilège;

Prise de photo avec la porte-parole, etc.

Au Rendez-vous Mariage Laval, ce sont des entreprises locales qui proposent leurs produits et services aux futurs mariés de leur région. Le salon se veut une expérience mémorable pour tous les visiteurs et leur offre une programmation des plus colorées. Comme ce rassemblement dédié aux futurs mariés de la Rive-Nord pense à tout, il propose aussi un service de garde gratuit (premiers arrivés premiers servis) ainsi qu’un stationnement gratuit.

Marie-Christine Proulx invite donc le public en grand nombre à cet événement et a déjà hâte de rencontrer les couples de la Rive Nord: “Je suis très heureuse d’être la porte-parole de cette première édition. Disons-le, le mariage est un événement marquant dans une vie. En étant porte-parole de l’événement, c’est comme faire un peu partie des préparatifs de plusieurs mariages qui auront lieu dans les prochaines semaines des gens qui seront présents à l’événement”.

Les 27 et 28 octobre, dites oui au Rendez-vous Mariage Laval!

Promotion en cours

Jusqu’au 28 octobre, le public peut obtenir cinq (5) billets à l’achats d’un billet régulier. Réservez le vôtre au www.rendezvousmariage.com et venez imaginer le plus beau jour de votre vie en compagnie de vos demoiselles d’honneur ou votre famille!