Laval a planté 9 000 arbres et végétaux sur les bretelles d’autoroute

Dans le cadre de la Trame verte et bleue lavalloise, la Ville de Laval a complété un ambitieux projet de plantation d’arbres et de revégétalisation de plusieurs bretelles d’autoroute situées sur son territoire. Ce projet s’inscrit dans l’objectif d’augmentation de la canopée et de réduction des îlots de chaleur.

Représentant un investissement de 718 689 $, ce projet de verdissement a été rendu possible grâce à une contribution de 273 208 $ de la Ville de Laval, à laquelle s’est adjoint un montant de 445 481 $ provenant, à parts égales, du gouvernement du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, par l’entremise du programme de la Trame verte et bleue du Grand Montréal.

« À Laval, on s’engage et on agit dans la protection de l’environnement, le plus grand enjeu du 21e siècle. La plantation de 9 000 arbres et végétaux sur les bretelles d’autoroute, couvrant une superficie totale de plus de 10 000 mètres carrés l’an dernier, a marqué un pas de plus dans la lutte contre les îlots de chaleur. On veut une ville plus fraîche, plus verte et plus résiliente face aux canicules et vagues de chaleur qui affectent de plus en plus nos communautés. », explique Stéphane Boyer, maire de Laval.

« La lutte contre les changements climatiques et les îlots de chaleur est primordiale pour notre gouvernement. Grâce à ces 9 000 arbres et végétaux plantés près des bretelles d’autoroute, on contribue à créer des milieux urbains plus verts et durables, en plus d’améliorer la qualité de vie des Lavalloises et Lavallois. », ajoute Christopher Skeete, ministre délégué à l’Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

L’augmentation des vagues de chaleur et des canicules, exacerbée par l’urbanisation, représente un défi majeur pour la santé et le bien-être des citoyens et citoyennes. Afin de répondre à cet enjeu climatique et d’améliorer la résilience de la Ville, Laval s’est fixé un objectif ambitieux, soit de planter 30 000 arbres d’ici la fin 2025.

Pour atteindre cet objectif, la plantation et la revégétalisation des bretelles d’autoroute constituent l’un des axes majeurs du projet. En 2024, des travaux de plantation d’arbres ont été réalisés dans cinq zones situées au niveau de deux échangeurs autoroutiers lavallois : l’autoroute A-25 et le boulevard des Mille-Îles, ainsi que l’autoroute A-440 et la montée Saint-François.

— Stéphane Boyer, maire de Laval