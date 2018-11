L’Opération Nez rouge : la meilleure idée de la soirée!

Voir la galerie de photos

L’Opération Nez rouge démarre en force sa 35e campagne, afin de déployer son célèbre service de raccompagnement dans 102 communautés canadiennes, dont 63 situées au Québec, du 30 novembre au 31 décembre prochains.

Appuyée par ses deux partenaires de toujours, la Société de l’assurance automobile du Québec et Desjardins, elle prend sa place habituelle dans le calendrier des Fêtes pour offrir un retour à la maison agréable et sécuritaire à tous ceux qui ne seront pas en état de prendre le volant.

Propulsée grâce au thème victorieux La meilleure idée de la soirée!, la nouvelle campagne publicitaire souligne la pertinence d’enfiler le symbolique dossard rouge ou de faire appel à l’Opération Nez rouge pour ses déplacements. En effet, que ce soit pour une ou plusieurs soirées, les bonnes raisons de s’impliquer ou de composer le 1 866 Desjardins ne manquent pas.

Pour porter ce message, l’Opération Nez rouge pourra compter sur le visage bien connu de son nouveau porte-parole : l’humoriste François Bellefeuille. En s’associant avec cet allié de taille, l’organisation marque bien le coup pour cette 35e campagne, privilégiant le ton humoristique et

rassembleur qui définit l’Opération Nez rouge depuis ses tout débuts.

35 ans et toujours pertinent

Le service de raccompagnement de l’Opération Nez rouge n’a cessé de gagner en popularité et en maturité depuis sa naissance en 1984. Cette année-là, 260 bénévoles ont raccompagné 463 personnes. Aujourd’hui, ce service est présent dans 102 communautés de 7 provinces canadiennes et mobilise annuellement plus de 50 000 bénévoles qui reconduisent chez eux quelque 70 000 Canadiens.

« Nous prenons le temps de regarder en arrière pour nos 35 ans et de poser un regard sur nos accomplissements. Mais surtout, nous sommes conscients de la pertinence de l’Opération Nez rouge dans le contexte actuel. Le service sera donc au rendez-vous pour raccompagner les gens en toute sécurité durant le temps des Fêtes dès le 30 novembre prochain », mentionne M. Jean-Marie De Koninck, président-fondateur de l’Opération Nez rouge.

Desjardins et l’Opération Nez rouge : 35 ans à sauver des vies!

Desjardins fait route commune avec l’Opération Nez rouge depuis ses tout débuts pour améliorer le bilan routier lors de la période des Fêtes. « Nous sommes particulièrement fiers de contribuer à améliorer la sécurité routière, à amener les gens à adopter de meilleurs comportements au volant et de promouvoir l’engagement citoyen par le bénévolat », s’enthousiasme M. Denis Dubois, président d’honneur de la 35e campagne de l’Opération Nez rouge et premier vice-président Assurance de dommages au Mouvement Desjardins.

C’est d’ailleurs pour souligner l’importance du retour sécuritaire chez soi que Desjardins remettra 50 000 $ à la jeunesse et au sport amateur, somme qui sera répartie entre les centrales locales selon le nombre de raccompagnements.

La SAAQ et l’Opération Nez rouge : un partenariat précieux depuis 35 ans

La Société de l’assurance automobile du Québec est fière d’être associée à l’Opération Nez rouge depuis sa création. Ce partenariat précieux contribue à améliorer le bilan routier et la sécurité sur nos routes depuis 35 ans. « Il existe plusieurs solutions pour ne pas conduire avec les facultés affaiblies, que ce soit par l’alcool ou la drogue. L’Opération Nez rouge est une solution concrète en cette période de l’année, alors n’hésitez pas à l’utiliser », a affirmé M. Éric Santerre, directeur des stratégies et des partenariats en sécurité routière de la Société.

L’application mobile Nez rouge : en constante évolution

Bonifiée chaque année pour faciliter l’expérience des nombreux bénévoles, l’application mobile Nez rouge activée par Desjardins offrira une nouvelle fonctionnalité test qui pourra être utilisée dans plusieurs régions. En effet, les équipes de raccompagnement pourront recevoir leurs demandes de transport grâce à des notifications envoyées par le biais de l’application mobile.

Au déploiement de ce projet pilote s’ajoute le retour d’options fort appréciées : la transmission mobile du formulaire d’inscription des bénévoles ainsi que la géolocalisation, qui permet d’appeler la centrale la plus près et de connaître le temps d’attente.

Tous ceux qui désirent prendre part à cette tradition et s’inscrire comme bénévoles peuvent se rendre dès maintenant sur le site OperationNezrouge.com pour remplir le formulaire d’inscription.