Le Forum sur la mobilité et le transport collectif remporte un prix d’excellence en relations publiques

La Société de transport de Laval (STL), la Ville de Laval et exo sont les fiers lauréats du Prix Or d’excellence tactique événementielle remis hier au gala annuel de la Société québécoise des professionnels en relations publiques (SQPRP) pour le Forum sur la mobilité et le transport collectif tenu en avril 2018 à Laval.

Cette prestigieuse reconnaissance souligne les tactiques de communication et de relations publiques pour faire rayonner la formation d’un regroupement sans précédent de 19 maires de municipalités de Laval et des Basses-Laurentides, initié par le maire de Laval, Marc Demers et accompagné de la STL et d’exo.

À l’aube de l’élection provinciale du 1er octobre dernier, les membres du regroupement ont alors uni leur voix pour envoyer un message fort aux formations politiques et au futur gouvernement du Québec concernant les problèmes de congestion routière endémique. Leurs défis communs comprennent une croissance démographique supérieure à celle de l’ensemble du Québec et une croissance économique rapide jumelées à un sous-investissement dans les infrastructures de transport.

Leur vision : mettre en œuvre un réseau intégré de transport pour réduire la congestion et améliorer la qualité de vie des citoyens. Leur message a été entendu, largement diffusé dans les médias et a généré des engagements électoraux et politiques. Les études et propositions continuent même d’être citées en référence.

Pour en savoir plus : www.solutionreseau.ca