Quatre idées pour les échanges de cadeaux de Noël

Chaque famille du Québec a sa propre tradition en ce qui a trait aux échanges de cadeaux. Certains pigent un nom qu’ils doivent garder secret jusqu’à Noël, alors que pour d’autres c’est le hasard qui décide du destinataire, le soir même. Vous devez donc être en mesure d’offrir un cadeau qui saura plaire, peu importe qui le recevra. Afin de vous aider dans votre quête du parfait présent, nous vous suggérons quelques idées pour les échanges de cadeaux de Noël.

Des billets pour un événement

Certains artistes font parfois une tournée de rodage avant de partir réellement en tournée. Ces billets se vendent souvent moins chers que ceux de la tournée officielle. Des billets pour aller voir les Canadiens ou l’Impact sont aussi une belle idée puisqu’au final, l’important sera la belle soirée que passera la personne que vous aurez pigée.

Des forfaits & cartes-cadeaux

La grande diversité de choix de forfaits est décidément un avantage. Il y en a vraiment pour tous les goûts, du conventionnel à l’extraordinaire. Des forfaits pour un souper hors du commun au restaurant comme des jeux exclusifs sur un parcours de golf. Si les gens avec qui vous faites l’échange sont des gens occupant des emplois très prenants, pensez à leur offrir une expérience détente au spa. La personne qui tombera sur votre cadeau sautera de joie!

Quant aux cartes-cadeaux, elles sont des solutions simples qui permettent aux gens que vous aimez de s’offrir exactement le cadeau qu’ils souhaitent. Par exemple, vous savez que votre belle-sœur adore les jeux vidéo, mais vous ne connaissez pas sa collection. L’achat d’une carte-cadeau se révèle alors judicieux et vous serez certain qu’elle recevra un jeu qu’elle aimera.

Des friandises

Il n’y a pas de meilleur moyen pour conquérir le cœur de vos proches. Faites un assortiment des friandises favorites de ceux-ci. Les boutiques de bonbons offrent beaucoup de choix en vrac qui vous permettront d’offrir des cadeaux personnalisés à chacun. Si vous souhaitez faire d’une pierre, deux coups, vous pouvez vous procurer des boîtes de « La boîte à bonbon ». Une boîte contient quatre sachets aux saveurs mixtes de bonbons frais, colorés et de qualité.

Un souper au restaurant

Un nouvel établissement a ouvert ses portes récemment et le menu semble délicieux? Pourquoi ne pas en faire profiter quelqu’un. Pensez à offrir une soirée au restaurant Miel de Hakim Chajar. Son établissement offre diverses options de menus ainsi qu’un menu brunch, pour ceux qui préfèrent de loin les déjeuners. Vous pourriez aussi offrir, durant l’échange, un repas fait par un Chef à domicile. Il est difficile de ne pas être heureux de recevoir la possibilité de manger un repas de niveau gastronomique dans le confort de son domicile. Le Chef Étienne Roussin est diplômé du prestigieux institut Paul Bocuse et il a travaillé dans des établissements tels que le Ritz à Paris ou l'Hostellerie de Plaisance à St Emilion. Expérience disponible à Montréal et aux alentours. Il propose un forfait pour six personnes, comprenant un menu quatre services. De la nouveauté, de la qualité, chez vous!