Changements aux horaires de collecte des matières résiduelles durant la période des Fêtes

Durant le temps des Fêtes, les différents services de collecte des matières résiduelles continueront d’être offerts régulièrement, mais les Lavallois sont invités à prendre connaissance des horaires modifiés durant cette période.

Ordures ménagères et matières recyclables Les services de collecte sont offerts selon l’horaire habituel, à l’exception des collectes prévues le mardi 25 décembre et le mardi 1er janvier qui sont reportées au samedi suivant.

Matières organiques

Le service de collecte est offert selon l’horaire habituel, à l’exception de la collecte prévue le mardi 1er janvier qui est reportée au lendemain. Aucune collecte n’aura lieu durant la semaine du 24 au 28 décembre, conformément au calendrier hivernal.

Disposition des bacs

Rappelons que pour faciliter, à la fois, le ramassage des matières résiduelles et les opérations de déneigement, les bacs, poubelles et sacs à ordures doivent être placés dans l’entrée ou en bordure du terrain des citoyens et non sur la voie publique (trottoir, rue).

Pour plus de détails sur l’horaire des différents services municipaux durant le temps des Fêtes, consultez le : www.laval.ca.