L'hiver se passe à l'extérieur à Laval

Bien que l’hiver semble bien entamé depuis quelques semaines, la saison froide débute pourtant officiellement que le 21 décembre.

À Laval, ce ne sont pas les endroits qui manquent pour profiter des joies de l’hiver. Jusqu’en mars, une vingtaine de parcs lavallois s’animent pour le plaisir des petits et des grands. Partout sur le territoire, une panoplie d’activités, gratuites et variées, est proposée pour bouger, fêter, jouer et découvrir les quatre grands parcs de la municipalité : la berge aux Quatre-Vents (Laval-Ouest), la berge des Baigneurs (Sainte-Rose), le Centre de la nature (Saint-Vincent-de-Paul) et le parc des Prairies (Laval-des-Rapides).

Bouger, c’est bon pour le moral

Les bienfaits de l’activité physique sont prouvés depuis longtemps. Alors il n’y a pas de raison d’hésiter à sortir dehors pour se dégourdir les jambes et prendre l’air! Dès janvier, plusieurs rendez-vous d’initiation sportive seront offerts : patinage, hockey, hockey bulle, raquette, course, pêche sur glace, ski alpin, ski de fond, cardio extérieur et curling. Pratiquer un nouveau sport sera facile grâce aux judicieux conseils des moniteurs qualifiés présents sur place et au prêt d’équipement. Quant à eux, les initiés peuvent pratiquer librement leur sport préféré en tout temps.

Si la température le permet, dès la fin de décembre, les amateurs de patinage et de hockey auront accès à de nombreuses aires de glaces extérieures, dont la patinoire réfrigérée Bleu Blanc Bouge et la patinoire sur le lac du Centre de la nature. Pour connaître l’état des glaces, il suffit de consulter le site Internet patinoires.laval.ca.

Les amoureux de la glisse ne seront pas en reste puisque les rendez-vous glissade, au parc de Lausanne (Vimont), seront de retour les dimanches matins. D’autres parcs à travers la ville ont également de buttes de glisse qui peuvent être utilisées, en tout temps, durant les heures d’ouverture.

Dehors on joue

Des heures de plaisir sont à prévoir dans les structures de neige installées à la berge aux Quatre-Vents, à la berge des Baigneurs et au parc des Prairies. De plus, du matériel varié, pour jouer dehors, est disponible dans les quatorze parcs où l’on retrouve un coffre à jeux. Ce dernier sera pratique pour ceux qui veulent participer au concours Défi Château de neige, qui se déroulera du 8 janvier au 11 mars dans tous les quartiers de Laval.

C’est la fête

De janvier à mars, une vingtaine de fêtes d’hiver auront lieu dans la ville : cabane à sucre, maquillage, musique, jeux gonflables, initiations sportives, jeux thématiques, chocolat chaud, feux de camp et glissade sont quelques-unes des activités qui attendent les festivaliers. C’est l’événement Laval en blanc qui donnera le coup d’envoi des fêtes hivernales de Laval. Cette 15e édition très attendue se tiendra du 25 au 27 janvier 2019 dans le Vieux-Sainte-Rose. Il s’agit d’un rendez-vous annuel à ne pas manquer.

Par la suite, les fêtes se poursuivront dans les quartiers entre le 1er février et le 10 mars 2019. Pendant ces événements, les festivaliers pourront participer à un concours et courir la chance d’être l’un des cinquante-quatre gagnants à remporter des billets pour une partie du Rocket de Laval à la Place Bell.