Un week-end sous le froid et la neige - Urgences-santé sollicite la collaboration de la population de Laval

En vue du froid et de la tempête hivernale prévus cette fin de semaine, toutes les équipes d'Urgences-santé sont prêtes et mobilisées. L'organisation souhaite également rappeler quelques consignes aux citoyens de Laval pour éviter un débordement de ses services.

Quelques rappels importants à la population

Au sujet de la neige

Assurez-vous que votre domicile soit accessible en déneigeant votre entrée et vos escaliers extérieurs et en répandant de l'abrasif ;

Assurez-vous que l'adresse de votre domicile soit bien visible de la rue et éclairée si possible;

Assurez-vous de laisser une lumière allumée devant votre domicile;

Faites preuve de prudence dans vos déplacements!

Au sujet du froid

Les températures attendues pourraient causer des engelures en 30 minutes ou moins si les vents sont forts;

Habillez-vous chaudement et assurez-vous de couvrir les parties du corps qui sont exposées au froid et au vent;

Ne sortez pas seul, dans un endroit isolé;

Si vous êtes à l'extérieur, trouvez un abri et continuez de bouger;

Si votre peau devient insensible et picote ou si elle rougit puis devient blanche, vous êtes victime d'engelures. Mettez-vous à l'abri du froid et communiquez immédiatement avec le 8-1-1 ou rendez-vous dans une clinique.

Au sujet du monoxyde de carbone

Vérifiez le bon fonctionnement de votre système de chauffage, de votre détecteur de monoxyde de carbone et de votre détecteur de fumée;

Soyez alerte aux symptômes d'une intoxication : maux de tête, nausées, fatigue et étourdissements;

Si vous croyez être victime d'une intoxication, sortez immédiatement à l'extérieur et appelez le 9-1-1. N'y retournez pas avant d'en avoir l'autorisation.

9-1-1 vs 8-1-1

Pour éviter un débordement de ses services, la Corporation souhaite rappeler à la population de Montréal et de Laval d'utiliser ses services qu'en cas d'urgences vitales et de communiquer avec Info-Santé (8-1-1) pour toute situation non urgente. Ce service est gratuit et disponible en tout temps (24/7).

Urgences-santé tient d'ailleurs à remercier les paramédics, les répartiteurs médicaux d'urgence et tout le personnel de soutien qui travaillent de façon remarquable pour assurer un service de qualité à la population.