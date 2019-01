10 idées pour la rénovation de son escalier d’intérieur

Grand oublié des projets de rénovation, l’escalier intérieur n’est souvent considéré qu’en fonction de l’usage auquel il est destiné, c’est-à-dire nous mener d’un endroit à un autre. S’il commence toutefois à prendre de l’âge, il se peut que sa rénovation devienne une nécessité.

1) Ajouter de l’éclairage près de l’escalier

Pour mettre en évidence les éléments architecturaux de la cage d’escalier, un éclairage dispensé par des ampoules DEL ou des appliques murales est une solution idéale. D’ailleurs, un meilleur éclairage est de mise pour rendre votre escalier plus sécuritaire.

Éliminer le grincement de l’escalier

Cet escalier qui grince vous réveille au beau milieu de la nuit, alors que les oiseaux de nuit de votre foyer vont et viennent? Si ce type de problème est généralement causé par le bois qui sèche, vous devez également déterminer d’où vient le problème avant de sortir votre coffre à outils : du haut, de l’arrière ou du bas des marches? Pour savoir comment éliminer le grincement de votre escalier, lisez notre article sur le sujet!

Renforcer les marches

Votre escalier commence à montrer des signes de faiblesse? Il faudra le renforcir en adaptant la méthode employée pour le faire au type d’escalier et de problème rencontré. Plusieurs changements peuvent être apportés tels que l’installation d’un faux limon ou de contremarches ou la construction d’un mur d’appui sous l’escalier.

Mettre la cage d’escalier en vedette

Une cage d’escalier spacieuse offre bien des possibilités : l’installation d’un banc, de luminaires ou de cadres. Vous disposez d’un espace plus restreint? Vous pouvez toujours choisir d’y installer des photos de famille ou des œuvres d’art pour ajouter une touche de beauté à votre intérieur.

Enlever le vieux tapis dans les marches

Matériau autrefois chéri pour le confort qu’il procure et sa capacité à absorber le bruit et à éviter tout glissement, le tapis demeure le meilleur ami de la poussière et de la saleté.