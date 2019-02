Près de 1400 visiteurs aux portes ouvertes d’hiver du Collège Montmorency

Les portes ouvertes d’hiver du Collège Montmorency sont devenues, au fil des ans, un événement incontournable pour les futurs cégépiens qui feront une demande d’admission à la session d’automne prochain.

Le 7 février, ce sont près de 1400 visiteurs qui ont sillonné les corridors de l’établissement collégial lavallois à la recherche d’informations pour bien faire leur choix parmi nos 28 programmes d’études. Ces jeunes de niveau secondaire 4 et 5, pour la plupart, étaient accompagnés des membres de leur famille.

Une première pour le nouveau directeur général

Nouvellement en poste, Olivier Simard, était présent à cet événement d’envergure visant à recruter de nouveaux étudiants. « Il est important pour moi d’être là, ce soir, pour aller à la rencontre des étudiants futurs et actuels et de faire une tournée des départements pour voir à l’œuvre les membres du personnel du Collège. Je tiens d’ailleurs à les remercier pour leur excellent travail. Ils sont environ 750 personnes à contribuer à la réussite de ces portes ouvertes », a déclaré le directeur général.

Activités spéciales de toutes sortes

Olivier Simard s’est de plus dit impressionné de la variété d’activités offertes aux visiteurs pour faire connaître les particularités de chaque domaine d’études.

Au programme, il y avait, entre autres, un atelier d’animation image sur image en intégration multimédia, une exposition d’œuvres en arts visuels, l’exploration d’une mini-usine automatisée ainsi que d’une salle de réseautique et de téléphonie IP en électronique, des prestations de danse, le témoignage d’une étudiante de 2e année en physiothérapie, un jeu-questionnaire interactif et informatif à propos des services financiers et d’assurances, une visite du laboratoire et de la clinique-école en orthèses et prothèses orthopédiques, etc.

Entre 18 h et 20 h 30, les visiteurs pouvaient découvrir le Collège de deux manières. D’abord, en parcourant les trois trajets colorés mis à leur disposition pour se rendre dans les différents départements d’enseignement, selon leurs goûts et intérêts, et discuter avec les professeurs ainsi que des étudiants bénévoles.

Ensuite, en participant à une visite guidée des aires communes, dont le bloc sportif, la bibliothèque et les classes de pédagogie active. Les quelques 200 personnes qui ont pris part à ces circuits guidés étaient accompagnées d’un guide accompagnateur et étudiant du Collège.

Dans l’agora, il était possible de trouver réponse à toutes les questions relatives à la variété d’activités et de services offerts à la communauté montmorencienne : admission, orientation scolaire et professionnelle, cours de la formation générale, activités étudiantes, équipes sportives, projets internationaux, alternance travail-études, prêts et bourses ainsi que services d’aide. Des renseignements étaient aussi disponibles sur le nouvel agrandissement du Collège, le bloc D, qui sera inauguré d’ici quelques mois.

Prochaines portes ouvertes

L’édition automnale de l’événement aura lieu le 12 novembre 2019. Les détails de l’événement seront dévoilés en octobre prochain sur la page de l’événement, sur le site Internet du Collège : cmontmorency.qc.ca/portesouvertes.