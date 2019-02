Le taux de décrochage encore en baisse à la CSDL

La Commission scolaire de Laval (CSDL) présente le plus bas taux de décrochage depuis sa création, soit 13,4 %. Ce résultat est d’autant plus remarquable considérant l’hypercroissance de clientèle à la CSDL. L’organisation progresse ainsi vers la réalisation de sa mission : la réussite de tous ses élèves. C’est ce dont témoigne d’ailleurs son rapport annuel qui a été présenté à l’occasion de la séance publique d’information du 6 février dernier.

En effet, la CSDL présente un taux record d’élèves sortants avec diplôme ou qualification, atteignant 86,6 %. De plus, les élèves du primaire sont mieux préparés pour l’entrée au secondaire, affichant un taux de 83,5 % de réussite en français et en mathématique, un indicateur qui connaît une amélioration de plus de 10 % depuis sept ans.

La CSDL, qui compte près de 56 000 élèves et où 66,5 % des élèves inscrits au secteur jeunes sont issus de l’immigration, obtient ces résultats dans un contexte particulier d’augmentation constante de clientèle. Par ailleurs, les objectifs visant le développement d’un climat sain, sécuritaire et positif ont tous été atteints et ont contribué à rendre l’école stimulante et à accroitre la motivation scolaire.

La présidente de la CSDL, Louise Lortie, se réjouit de l’ensemble des résultats présentés : « Avec ce rapport annuel, nous soulignons la fin de notre plan stratégique élaboré en 2011 qui a déterminé les priorités de notre organisation et guidé nos actions au cours des dernières années. Je tiens à souligner le travail remarquable de l’ensemble du personnel, ainsi que de mes collègues, élus scolaires. Tous ensemble, nous veillons continuellement à la réussite et le bien-être des élèves de nos 82 établissements. Nous poursuivons maintenant ce travail avec notre Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 dont les priorités sont les suivantes : favoriser la réussite des élèves sous toutes ses formes, offrir des milieux de vie stimulants, mobiliser les partenaires de la réussite, appliquer les meilleures pratiques et être un employeur de choix ».

La CSDL doit composer avec une clientèle de plus en plus nombreuse, ce qui a nécessité — et nécessite encore — des constructions et des agrandissements d’écoles. Cette croissance considérable de sa clientèle représente un défi de taille pour favoriser la réussite et le développement du plein potentiel de tous les élèves, tout en leur offrant des milieux sains, sécuritaires et propices aux apprentissages.