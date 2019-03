Françoise David et Alain Saulnier vous attendent à la soirée « Brasseurs d'idées »

Le Musée Armand-Frappier et le Collège Montmorency s’associent pour présenter, le 27 mars à 18 h, à l’agora du Collège Montmorency, une soirée « Brasseurs d’idées ». Lors de cet événement, le public aura la chance d’échanger directement avec deux experts aux regards complémentaires : Françoise David et Alain Saulnier.

Changements climatiques, surconsommation, inégalités sociales, violences politiques, immigrations et chocs culturels, quêtes d’identités, de libertés et de sens... Nos invités tenteront de répondre à la question : Notre époque donne-t-elle encore le goût de rêver ?

Dans un contexte décontracté, la formule de l’activité laisse une place centrale à l’interaction entre les participants, de manière à aborder, tous ensemble, les enjeux sociétaux d’aujourd’hui et de demain.

Présentation des invités

Françoise David détient un doctorat honoris causa de l'Université de Montréal. Elle a été coordonnatrice du Regroupement des Centres des femmes puis présidente de la Fédération des femmes du Québec, avant de devenir l’une des deux porte-paroles de Québec Solidaire, poste qu’elle a occupé jusqu’en 2017.

Alain Saulnier est journaliste de profession. Il a été directeur de l'information à Radio-Canada et est à l'origine du premier Guide de déontologie de la profession journalistique au Québec. Il enseigne maintenant à l’Université de Montréal en communications.

La soirée sera animée par Benoit Mercier, professeur en philosophie au Collège Montmorency.

Modalités de participation et accès au site

L’accès à la soirée est gratuit. Cependant, il est recommandé de réserver sa place en complétant le formulaire suivant : https://goo.gl/forms/5ZGqzUEubMhtbjg32 ou en communiquant avec Adrien Poumeyrau (Musée Armand-Frappier) ou Gilles Lalonde (Collège Montmorency).

Veuillez noter que le Collège Montmorency est accessible à pied à partir du métro Montmorency. Le stationnement du Collège est également accessible au coût de 7 $.

La microbrasserie l’Ilse de garde sera présente sur place (consommation réservée aux 18 ans et +).

Cette soirée est présentée dans le cadre de la Semaine des sciences humaines du Collège Montmorency, du Forum jeunesse - Penser la démocratie autrement et de la Semaine d’action contre le racisme et pour l’égalité des chances.

Exposition exceptionnelle au Musée Armand-Frappier

L’exposition Nous et les autres – Des préjugés au racisme est quant à elle présentée au Musée Armand-Frappier. Il s’agit de l’adaptation d’une exposition conçue et réalisée par le Musée de l’Homme, l’un des sites du Muséum national d’Histoire naturelle de France, et qui a reçu le haut patronage de l’UNESCO. Le Musée Armand- Frappier remercie son partenaire parisien d’avoir accepté que les contenus scientifiques de l’exposition soient diffusés lors de cette soirée.