Opération Enfant Soleil remet 113 594 $ pour le mieux-être des enfants de Laval

Dans le cadre de la tournée provinciale des hôpitaux, les porte-paroles d’Opération Enfant Soleil, Annie Brocoli et Maxime Landry, ont remis plusieurs octrois pour le mieux-être des enfants de Laval et de Montréal :

20 000 $ à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé du CISSS de Laval;

12 000 $ à l’Hôpital Rivière-des-Prairies du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal;

36 600 $ à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal;

7 207 $ au Centre de réadaptation MAB-Mackay du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal;

8 610 $ à l’Institut universitaire en santé mentale Douglas du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal;

9 505 $ au Phare Enfants et Familles.

Une somme totale de 19 672 $ provenant du Fonds Josée Lavigueur a également été versée à cinq organismes. À ce jour, c’est 976 939 $ qui ont été versés dans la région de Laval et 127 837 100 $ qui ont été remis dans la région de Montréal afin d’offrir les meilleurs soins ainsi qu’une qualité de vie optimale aux enfants en période d’hospitalisation grâce à l’aménagement d’espaces favorables à leur guérison.

Les Enfants Soleil

L’Enfant Soleil de Laval, Jayden Forest-Aubut, 11 ans, atteint d’épilepsie réfractaire causée par une tumeur au cerveau, était sur place accompagné de sa famille afin de partager son histoire et sensibiliser les gens à l’importance de donner. « Grâce à votre générosité, les enfants malades peuvent avoir accès à des soins de grande qualité et aux meilleures technologies, merci! » Caroline Forest-Aubut, maman de Jayden.

L’histoire de Jayden, celle de l’Enfant Soleil de Montréal, Théo Gallant, 2 ans, qui est atteint de sclérose tubéreuse de Bourneville, ainsi que celle de tous les Enfants Soleil de la province seront présentées le 2 juin lors du Téléthon Opération Enfant Soleil, diffusé sur le réseau TVA de 7 h à 22 h, en direct du Centre de foires d’ExpoCité à Québec.

Détail des octrois

20 000 $ versés à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé

Ce montant forfaitaire contribuera à l’achat de divers équipements pour trois salles d’évaluation et de traitement. Ceux-ci favoriseront les meilleurs soins pour les enfants. Depuis 1995, Opération Enfant Soleil a remis 736 392 $ à ce centre.

12 000 $ versés à l’Hôpital Rivière-des-Prairies

Grâce à cet octroi, il sera possible de rehausser des équipements pour les salles spécialisées et d’adapter les salles aux nouvelles propositions thérapeutiques pour les enfants et adolescents souffrant d’un ou de plusieurs troubles de santé mentale. Depuis 1998, Opération Enfant Soleil a remis 315 576 $ à ce centre.

36 600 $ remis à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont

La somme remise sera utilisée pour l’achat de deux bilirubinomètres, appareils permettant de déterminer le taux de jaunisse chez le nouveau-né, d’un tire-lait électrique et de huit lits de bébé répondant aux nouvelles normes de sécurité et assurant le confort des poupons. Depuis 2000, Opération Enfant Soleil a remis 343 715 $ à ce centre.

7 207 $ remis au Centre de réadaptation MAB-Mackay

La somme versée servira à l’achat de deux chaises ergonomiques pour les enfants ayant une déficience visuelle ou des difficultés motrices affectant leur posture. De plus, le montant versé financera l’achat de trois trousses d’évaluation grâce auxquelles il sera possible de mieux suivre le développement des enfants atteints de déficiences visuelles. Finalement, l’octroi permettra l’achat de deux systèmes de fibres optiques aidant à l’évaluation des capacités visuelles des enfants présentant une cécité ou une basse vision. Depuis 2008, Opération Enfant Soleil a remis 90 266 $ à ce centre.

8 610 $ versés à l’Institut universitaire en santé mentale Douglas

Cet octroi financera l’achat de plusieurs équipements qui permettront la mise en place de thérapies pour les jeunes souffrant de différents problèmes de santé mentale. Depuis 1998, Opération Enfant Soleil a remis 73 606 $ à ce centre.

9 505 $ remis au Phare Enfants et Familles

La somme servira à l’achat de deux lits sécuritaires, adaptés aux besoins particuliers des enfants nécessitant des soins complexes. De plus, le montant versé permettra l’achat d’un ensemble de literie et de coussins thérapeutiques qui offriront un meilleur confort aux enfants qui bénéficient des services de répit et de fin de vie offerts par le Phare Enfants et Familles. Depuis 2002, Opération Enfant Soleil a remis 271 190 $ à ce centre.

Détail des octrois provenant du Fonds Josée Lavigueur

Le Fonds Josée Lavigueur d’Opération Enfant Soleil vise à promouvoir la santé physique et mentale chez les enfants par l’activité physique.

3 898 $ versés au Club de gymnastique Laval Excellence

Ce Club de gymnastique offre des cours aux enfants dès l’âge de 16 mois, certains d’entre eux ayant des besoins particuliers. Cet octroi servira à l’acquisition de deux assemblages glissades et filets, de deux barres parallèles basses et de deux Vario pont qui permettront de créer un effet sécurisant dans l’apprentissage et l’expérimentation des roulades. Ces équipements apporteront de nombreux bénéfices sur la psychomotricité, la coordination et la force des enfants. Depuis 2013, Opération Enfant Soleil a remis 11 350 $ à ce club de gymnastique.

5 986 $ versés à l’École Saint-Pierre-Apôtre

L’École Saint-Pierre-Apôtre a pour mission d’offrir une éducation de qualité et adaptée pour les élèves en déficience sévère ou profonde, afin de développer leur autonomie. L’octroi versé permettra la réalisation d’un marquage au sol pour une piste d’athlétisme, d’un parcours pour tricycles et de jeux au sol qui favoriseront le développement moteur chez les enfants. Depuis 2009, Opération Enfant Soleil a remis 15 828 $ à cet établissement.

5 572 $ remis à la Fondation des aveugles du Québec

Cette somme sera destinée à acquérir quatre vélos tandem qui viseront à faire découvrir et intégrer la pratique du vélo à des jeunes enfants et adolescents handicapés visuels pour lesquels il serait impossible de pratiquer ce sport sans encadrement et sans ces équipements. Depuis 2005, Opération Enfant Soleil a remis 66 480 $ à cet organisme.

2 324 $ remis à la Maison Caracol CPSC de Pierrefonds-Est

Cette maison a pour mission d’offrir des services médicaux et psychosociaux aux enfants et aux jeunes vivant dans un milieu défavorisé. Ce premier octroi permettra l’achat de matériel sportif, tel qu’un traîneau, un ensemble de hockey et du matériel de motricité grâce auxquels les enfants pourront se familiariser avec différents sports et développer leurs habiletés motrices.

1 892 $ versés au Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE)

La somme versée sera destinée à acquérir 30 paires de raquettes grâce auxquelles il sera possible d’offrir des activités d’initiation sous forme de randonnée d’interprétation du milieu naturel. Depuis 2016, Opération Enfant Soleil a remis 15 457 $ à cet organisme.

Pour en savoir plus, visitez www.operationenfantsoleil.ca.