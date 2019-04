440 Laval Chevrolet s’associe à Baseball Laval pour trois ans

Le président de l’Association régionale de baseball amateur de Laval (Baseball Laval), Christian Cyr, est heureux de confirmer la conclusion d’une entente de partenariat avec 440 Laval Chevrolet pour la période 2019-2020-2021, à raison de 6 000.00$ par année. Le concessionnaire continuera donc à être un partenaire majeur de Baseball Laval.

« Depuis plusieurs années, 440 Laval Chevrolet accompagne Baseball Laval et nous permet de maintenir une offre de qualité afin d’appuyer nos associations locales dans la réalisation de leurs mandats. Des programmes de développement comme l’Académie de baseball et des formations pour les entraîneurs pourront également se poursuivre, ainsi que le Gala Méritas annuel qui récompense chaque année des athlètes, officiels et bénévoles qui s’illustrent sur le terrain, à Laval comme ailleurs », a déclaré le président.

Renouvellement du partenariat avec Benny & Compagnie

D’autre part, Christian Cyr a aussi indiqué que le partenariat avec Benny & Co. a été renouvelé pour un montant de 1 600.00$ en 2019. En vertu de cette entente, Benny maintiendra sa participation à titre de commanditaire officiel des Championnats régionaux Benny & Co. de Laval. De plus, l’aide financière permettra l’achat de médailles qui seront remises aux équipes gagnantes et finalistes ainsi qu’aux jeunes participants du programme de baseball communautaire et au programme de baseball adapté.

« Au nom des associations, des joueuses, joueurs et officiels, je remercie la direction de 440 Laval Chevrolet et Benny & Co pour leur soutien indéfectible au baseball à Laval », a conclu Christian Cyr.