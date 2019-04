Dans le cadre d’une série de trois conférences sur l’eau, le Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU) présente Un million d’organismes dans une goutte d’eau, le mercredi 24 avril, 19h, à la salle André Perrault située au 12 rue Hotte, Laval.

Cette conférence donnée par le biologiste, enseignant de sciences, collaborateur et personne-ressource au Centre d'interprétation des eaux Laurentiennes (CIEL) Sylvain Miller traitera des différentes formes de vie qui se cachent dans les lacs et rivières. Les participants pourront ainsi découvrir ces créatures microscopiques.

Pour se procurer des billets, il est possible de procéder par téléphone au (450) 963-6463, en personne au 12 rue Hotte, Laval (Québec) H7L 2R3 ou en ligne via la plateforme Eventbrite.

Situé à Laval, à l’intérieur même de la station de production d’eau potable de Sainte-Rose, le C.I.EAU a pour mission promouvoir la protection et l’utilisation responsable de l’eau, et ce à travers son exposition permanente, son offre pédagogique en laboratoire et toutes ses autres activités d’animation.