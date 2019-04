Nouveau service de recharge rapide prioritaire pour les taxis électriques

Le Circuit électrique d’Hydro-Québec, la Ville de Laval et la Coop des propriétaires de taxi de Laval ont officialisé le 4 avril dernier un nouveau service. Ce partenariat aura permis d’ajouter quatre bornes à recharge rapide à quatre autres déjà prévues par la Municipalité sur des nouveaux sites. Ainsi, les taxis électriques pourront dorénavant profiter d’une priorité pour se recharger à ces bornes rapides. Le nouveau service est appelé Duo.

« Les Lavallois bénéficieront des retombées positives de ce projet-pilote puisque la mobilité électrique est une avenue de choix pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sur notre territoire. Nous nous réjouissons de partager nos espaces de recharge avec les chauffeurs de taxis électriques », soulignait le maire de Laval, M. Marc Demers.

À Laval, Duo est proposé sur quatre sites comptant chacun deux bornes de recharge rapide, dont l’une d’elles est réservée en priorité aux taxis électriques. Ces bornes se trouvent à l’aréna Hartland-Monahan, au complexe sportif Guimond, à la caserne de pompier no8 et à l’aréna Yvon-Chartrand.

Les bornes Duo s’ajoutent aux 26 bornes standards mises à la disposition des propriétaires de véhicules électriques sur différents sites municipaux. À noter que dans le cadre de toute nouvelle construction ou rénovation, ou lorsqu’une opportunité d’aménager un stationnement se présente, la Ville de Laval s’assure d’y planifier des bornes de recharge électrique. L’ajout de 30 nouvelles bornes est d’ailleurs projeté pour 2019-2020.

« Le projet-pilote de taxis électriques s’inscrit dans une démarche de modernisation entreprise par la Coop des propriétaires de taxi de Laval visant à prouver à l’industrie du taxi la viabilité de cette nouvelle technologie plus respectueuse de l’environnement. Grâce au soutien offert par Hydro-Québec et la Ville de Laval, nous sommes convaincus du succès de notre projet et de son impact sur l’industrie dans sa volonté d’effectuer avec confiance une transition vers l’électrification », a ajouté Normand Cormier, directeur général de la Coop des propriétaires de taxi de Laval.

On compte actuellement plus de 41 000 véhicules électriques immatriculés au Québec, et le Circuit électrique offre plus de 1 800 bornes, dont 180 permettent la recharge rapide.

Sur la photo de gauche à droite : Marc Demers, maire de Laval, France Lampron, directrice – Électrification des transports d’Hydro-Québec; Mouhammad Ghobris, chauffeur et propriétaire d’un taxi électrique à la Coop Taxi Laval, Virginie Dufour, conseillère municipale de Sainte-Rose, membre du comité exécutif et responsable des dossiers environnementaux à la Ville de Laval

Normand Cormier, directeur général de Coop Taxi Laval