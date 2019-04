Le C.I.EAU lance l’appel de candidatures pour le Prix de la relève Eau André-Perrault

Le Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU) présente pour la deuxième année consécutive le Prix de la relève Eau André-Perrault qui vise à promouvoir et récompenser les efforts des jeunes dans le domaine de l’eau.

Ce prix reconnaît le caractère novateur, exceptionnel ou supérieur à la norme des actions ou des réalisations des jeunes de la relève (18 à 35 ans) dans le domaine de l’eau, que ce soit sur le plan des bonnes pratiques ou des technologies.

Le C.I.EAU considère essentiel de mettre en lumière ces jeunes qui contribuent activement à la protection de cette ressource. De cette façon nous souhaitons saluer les initiatives, souligner le dévouement et le travail de la relève, faire connaitre le savoir-faire québécois dans le domaine de l’eau, faire valoir l’excellence dans le développement des bonnes pratiques et des technologies reliées à l’eau.

Plusieurs avantages seront offerts au récipiendaire, tels qu’une bourse de 1 000 $, gracieusement offerte par la Fondation de Gaspé Beaubien, ainsi que de la visibilité à l’aide de plusieurs mentions avec photos dans différents médias. Le récipiendaire du Prix de la relève Eau André-Perrault 2019 sera dévoilé le 8 juin 2018, dans le cadre de la Fête de la rivière organisée par le C.I.EAU pour souligner le Mois de l’Eau.

Le Prix de la relève Eau André-Perrault 2018 a été octroyé à Nicolas Fortin St-Gelais, cofondateur de CANN Forecast, une startup dont la mission est de mettre l'intelligence artificielle au service de la gestion de l'eau. Son entreprise a lancé l’outil d’aide à la décision Info-Baignade qui permet d’estimer la qualité de l’eau pour les sites récréatifs.

Les candidatures devront être reçues, en ligne, au plus tard le mercredi, 15 mai 2019, 17h00. Pour information additionnelle, veuillez communiquer avec Caroline Charron [email protected] ou 450-963-6463.

Situé à Laval, à l’intérieur même de la station de production d’eau potable de Sainte-Rose, le C.I.EAU a pour mission promouvoir la protection et l’utilisation responsable de l’eau, et ce à travers son exposition permanente, son offre pédagogique en laboratoire et toutes ses autres activités d’animation. Site : www.cieau.qc.ca