PlantAction : reverdir Laval un quartier à la fois

Le mouvement PlantAction, en partenariat avec la Ville de Laval, invite les citoyens de Laval à participer à la campagne « Jamais sans mon arbre », une campagne de verdissement des quartiers lavallois. Après avoir passé les dernières années à reverdir plusieurs écoles et institutions lavalloises, PlantAction fait un retour à ses racines en voulant de nouveau offrir des arbres aux résidents des quartiers de Laval pour contribuer à rendre notre ville plus résiliente face aux changements climatiques.

Dans le cadre de cette campagne, ce sont les résidents du secteur Fabreville qui auront l’occasion d’obtenir un arbre qui sera planté sur leur terrain cet automne. Les citoyens de ce secteur qui souhaitent participer sont invités à s’inscrire en ligne dès aujourd’hui sur le site de PlantAction. Les résidents pourront choisir entre 10 différentes espèces et ainsi profiter de leurs bienfaits.

PlantAction est fier de compter sur la précieuse collaboration de la municipalité depuis son tout premier projet en 2012 dans le quartier Champfleury. En effet, la Ville de Laval contribue localement à la lutte aux changements climatiques, au maintien de la biodiversité et au contrôle de la pollution visuelle, sonore et atmosphérique en fournissant les arbres et les matériaux.

PlantAction est un organisme à but non lucratif qui s’est donné pour mission de proposer des solutions et de poser des actions concrètes pour augmenter le couvert végétal urbain sur le territoire de Laval. Depuis 2012, PlantAction réalise des projets structurants AVEC et POUR les citoyens dans les quartiers, les écoles et les institutions lavalloises dans le but de sensibiliser la population aux nombreux bienfaits que procurent les arbres, notamment pour la santé publique.