Au profit de l’Opération Enfant Soleil : Tour cycliste des policiers de Laval

Du 27 mai au 1er juin 2019, 16 policiers du Service de police de Laval, accompagnés de bénévoles, participent à la 22e édition du Tour cycliste. Au total, ces policiers pédaleront plus de 1000 kilomètres en six jours afin de recueillir des dons au profit de l’Opération Enfant Soleil.

Les citoyens de Laval et des alentours sont invités à venir encourager les cyclistes à leur arrivée le samedi 1er juin vers 16 h 15, au Quartier général du Service de police (2911, boulevard Chomedey).

Lors de leur parcours, le Tour cycliste sillonnera plus de 80 municipalités, de Laval à Québec, en passant par les régions de Montréal, de la Montérégie, des Cantons-de-l‘Est, de la Beauce, de la Capitale-Nationale, de la Mauricie et de Lanaudière. « Au cours de la prochaine semaine, ces policiers engagés relèveront un véritable défi sportif afin de soutenir l’épanouissement de la jeunesse. Le Tour cycliste est un exemple probant de l’engagement et de l'implication dans la communauté de nos policiers. Je tiens à souligner leur dévouement et à remercier l’ensemble des partenaires, commanditaires et bénévoles de cette édition », de dire M. Pierre Brochet, directeur du Service de police de Laval.

Un montant total dépassant le million de dollars

Depuis la création de l'événement en 1997, le Tour cycliste des policiers de Laval a permis d’amasser une somme considérable de plus de 1,6 million de dollars, permettant notamment d’aménager des lieux d’intervention auprès d’enfants victimes de violence et en favorisant l’acquisition d’ameublement dans des centres thérapeutiques pour adolescents vivant avec des problèmes de toxicomanie. « Encore aujourd’hui, les besoins pour les enfants et adolescents provenant de milieux vulnérables au Québec sont criants. C’est pourquoi nous faisons appel à la générosité de la population à faire un don via la page Facebook de l’événement au facebook.com/ tourcyclistedespoliciersdelava l », de dire Jacinthe Gaumond, présidente du Tour cycliste.

Mentionnons que lors de leur passage dans la région de la Beauce et de la Capitale-Nationale, les policiers lavallois seront accompagnés à vélo par des collègues du Service de police de la Ville de Québec.