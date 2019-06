Subvention de 100 000 $ au nouveau Festival LVL UP

La Ville de Laval a accordé une subvention de 100 000 $ à [co]motion pour l’organisation en septembre prochain de la première édition du Festival LVL UP, lab numérique et musique urbaine, qui se tiendra au centre-ville de Laval, dans le quadrilatère Montmorency.

Première édition d’un événement du genre à Laval, LVL UP, lab numérique et musique urbaine proposera notamment une programmation musicale hip-hop, des projections d'œuvres numériques, un « hub » de rencontres artistiques et un volet de médiation scolaire, et ce, dans trois lieux de diffusion distincts, soit la rue Claude-Gagné, transformée en « village urbain » où les festivaliers pourront profiter d'animations, de projections d'œuvres numériques et de spectacles gratuits, le lab immersif, dans le lobby de la salle André-Mathieu, et à la Maison des arts de Laval. Novateur, audacieux, festif, inclusif, à échelle humaine et impliqué dans sa communauté, LVL UP a notamment pour objectif de faire rayonner les artistes et leur milieu et de mettre en commun les ressources et idées des promoteurs du quadrilatère Montmorency. À terme, le festival sera un des événements urbains phares de Laval.

« Nous sommes toujours très fiers de constater le dynamisme du milieu culturel lavallois. La venue de ce nouveau festival, qui s’inscrit directement dans les tendances actuelles, en est un bel exemple. Nous croyons que la programmation illustre parfaitement le caractère créatif et branché de notre centre-ville. L’aide financière accordée à [co]motion et à ses partenaires permettra d’ailleurs d’animer le village urbain, où des activités gratuites seront proposées tout au long du festival », commentait le maire de Laval, Marc Demers.

Le Festival LVL UP, lab numérique et musique urbaine aura lieu du 19 au 22 septembre 2019. Pour suivre l’événement, visitez sa page Facebook ou inscrivez-vous à l’infolettre à lvluplab.com.