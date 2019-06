Tourisme Laval dévoile sa nouvelle image de marque plus numérique et novatrice que jamais

Tourisme Laval a profité de ses assisses suivi de son traditionnel BBQ annuel le 14 juin dernier pour présenter à ses membres et partenaires sa nouvelle marque, plus actuelle et porteuse de son ADN. Développée dans un souci de synchronisation des efforts des membres et partenaires touristiques régionaux pour la promotion de la destination, cette initiative s’inscrit dans la planification stratégique 2018-2023 de Tourisme Laval et reconduite dans son plan marketing déposé en décembre dernier.



Fortement inspiré des valeurs de l’organisation et du côté vibrant et effervescent de la destination, le nouveau créatif développé par l’agence Oasis Communication, confirme le positionnement de la destination comme une région innovante et performante, mais aussi comme un important pôle en tourisme urbain. « Notre nouvelle image de marque reflète notre ADN, témoigne de notre dynamisme et de notre enthousiasme à faire de Laval une région touristique encore plus vibrante et surprenante », a souligné Geneviève Roy, présidente-directrice générale de Tourisme Laval.

L’équipe des communications de Tourisme Laval a travaillé au cours des dernier mois avec son agence de communication Oasis, plusieurs chantiers d’envergure structurants pour le futur. Au nombre des projets qui verront le jour au cours des prochaines semaines, une toute nouvelle campagne annuelle sous la thématique « Laval, c’est maintenant » propulsera tant les partenaires de l’organisation, que les attributs de la destination qui évoquent l’effervescence et la modernité.



Laval, c’est maintenant

L’équipe de créatifs d’Oasis Communication, pilotée par Hugo J.-S. Galland, vice-président de la création, s’est inspirée des cinq lettres de Laval. Cinq lettres, pensées dans une même forme, pour éclater tous les moments de la journée, pour imager et représenter l’effervescence de la ville, les nombreuses expériences à vivre et l’instantanéité de la région. « Laval vibre constamment, mais c’est aussi la nature étonnante. Laval, c’est l’inattendu en continu, c’est le moment présent. C’est donc dans cet esprit que nous avons conçu la nouvelle identité qui ancre Tourisme Laval dans une nouvelle ère de modernité », a expliqué Hugo J.-S. Galland.



La nouvelle marque sera déployée progressivement dans les outils de communication numériques et traditionnels de Tourisme Laval.