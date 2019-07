Des véhicules électriques pour la Coopérative de soutien à domicile de Laval

Du 4 au 26 juillet 2019, la Coopérative de soutien à domicile de Laval s’est fait prêter quatre véhicules électriques via le projet Flotte Rechargeable, soutenu par le programme Action- Climat Québec et initié par l’Institut du véhicule innovant (IVI). Ces véhicules ont permis aux employés de la Coopérative de se déplacer pour effectuer leurs services à domicile. L’objectif principal du projet était de démontrer la rentabilité et la viabilité des voitures électriques en milieu de travail.

Au retour des véhicules, le 26 juillet 2019, plusieurs employés nous ont dit avoir été nerveux au début des essais en raison de l’accessibilité des bornes de recharge. Jean-Pierre, le chef d’équipe de l’adhésion à la Coopérative de soutien à domicile de Laval nous a dit avoir eu la chance d’utiliser la Kia Soul électrique pour la semaine. Il était douteux au début puisqu’il avait peur de ne pas trouver de bornes rapidement. Au final, il nous a confié que le système de repérage de bornes de recharges publiques de la plateforme Circuit électrique qui est intégré dans le tableau de bord est fonctionnel et très facile d’utilisation.

Les semaines d’essais ont permis de démontrer la facilité d’accès aux bornes de recharge et de créer un vrai engouement auprès des employés. Sans oublier que le projet aura permis de réduire l’empreinte de carbone liée aux nombreux déplacements des employés de la Coopérative.

Dans les semaines à venir, l’IVI offrira un rapport d’analyse personnalisé pour la Coopérative. Ce rapport permettra d’estimer les économies potentielles à long terme, qu’engendre l’utilisation de véhicules électriques. De plus, des recommandations seront faites sur les modèles les mieux adaptés pour l’entreprise et ses employés selon leurs besoins spécifiques.

Cette collaboration entre les deux organismes a été rendue possible par l’entremise du Conseil régional de l’environnement (CRE) de Laval dans le cadre de la démarche Par notre Propre énergie (PNPE). De toutes les entreprises sélectionnées pour le projet, la Coopérative de soutien à domicile de Laval est la première entreprise d’économie sociale de Laval à y participer.