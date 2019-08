Road trip : 3 astuces pour éviter le mal de dos

Vous prévoyez de belles vacances sur la route ? Vous êtes tenté par un road trip, mais craignez d’avoir mal au dos ? Appliquez ces conseils et ce ne sera pas le cas !

1) Voyagez dans une voiture confortable

La première chose pour éviter le mal de dos pendant votre road trip est de voyager dans une voiture confortable.

D’abord, vous devez avoir suffisamment de place pour être à l’aise. À l’inverse, un véhicule étriqué sera inconfortable et vous aurez tendance à vous crisper. Si vous êtes passager, assurez-vous de pouvoir étendre un minimum vos jambes devant vous.

Ensuite, réglez parfaitement votre siège : adaptez l’inclinaison du dossier, la hauteur et l’orientation de l’appuie-tête, et avancez / reculez le siège comme vous le préférez. Et surtout, tenez-vous correctement pendant le voyage !

Par ailleurs, sachez que même si les sièges mous semblent plus confortables de prime abord, ils sont en réalité mauvais pour le dos. Ils risquent de provoquer des douleurs progressives au fil des kilomètres parcourus.

2) Faites des pauses régulières

Deuxièmement, il est important de faire des pauses régulières. Pour le conducteur, c’est d’abord d’une question de sécurité. Mais dans l’absolu, tous les occupants de la voiture ont intérêt à faire des pauses pour se dégourdir les jambes et s’étirer.

Ces mouvements permettent de détendre les muscles – notamment du dos. De cette façon, vous évitez de rester statique trop longtemps et de développer des contractures ou des engourdissements.

On recommande généralement une pause toutes les 2 heures de route, mais rien ne vous empêche d’en faire davantage. Vous pouvez même planifier plusieurs escales courtes durant votre road trip. Elles soulageront votre dos, tout en rendant votre voyage encore plus agréable !

3) Dormez dans de bonnes conditions

Un long road trip implique aussi de dormir pendant le voyage. La troisième astuce pour éviter le mal de dos est donc de dormir dans de bonnes conditions. Si vous optez pour des chambres d’hôtes ou des nuitées à l’hôtel, vous profiterez sûrement d’un lit confortable. À ce moment, aucun souci pour votre dos.

Mais si vous préférez le mode camping, il faut bien choisir votre équipement. Mieux vaut investir dans un matelas de sol confortable, qui préservera vos vertèbres !

Conclusion

À vous la liberté du road trip, sans les douleurs dans le dos !