Gutta Zone : le plus grand festival krump au Canada prend de l’expansion!

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que 7Starr annonçait récemment la programmation officielle du festival Gutta Zone, du 28 septembre au 5 octobre, sur la scène du Cabaret de l’avenir du collège Letendre à Laval.

Dans le cadre de ce festival grandiose, le plus important festival krump au Canada présentera des compétitions pour la catégorie junior (15 ans et moins) et adultes. Le grand gagnant de la catégorie adultes remportera un voyage à Los Angeles pour représenter le Canada à l’événement THE EXP. Ce prix est présenté en collaboration avec #LWSTWN.

Cette année, un spectacle spécialement réalisé par 7Starr, en collaboration avec Lucy May, sera présenté les 26, 27, 30 septembre et 1er octobre au théâtre La Chapelle à Montréal : Anima/Darkroom. Pour plus d'informations sur l'achat de billets pour ce spectacle, c'est ici . Cette pièce solo de 7Starr, d’une durée d’une heure, sera pour les amateurs de danse l’occasion rêvée de voir le fruit de son travail de création.

Quoi de mieux que des ateliers de danse avec des experts pour garnir la programmation de moments enrichissants? Le légendaire Popper du nom de Slick Dogg et le krumper Solow, fondateur de #LWSTWN et du festival The Exp, viendront transmettre leurs connaissances aux festivaliers.

Deux événements de battles (duels de danse) viendront couronner le festival, soit les événements Karnage et The Kave. Des invités de marque tels que Jaja, Minnesota Krump, 1K et plusieurs autres seront de la partie pour des duels enlevants.

Il faut souligner que plusieurs prix seront en jeux pour les participants et que des prix et surprises seront donnés aux spectateurs. Le spectacle House of Kardz, qui combine danse, magie et défis d’improvisations thématiques, viendra ravir les festivaliers pour clôturer l’événement haut en émotions. Une fête de clôture, organisée en collaboration avec Afrotonik, aura également lieu dans un endroit à déterminer.

Venez célébrer la danse krump, le talent de la jeunesse en danse urbaine et l’esprit sain de compétition pour l’accomplissement personnel!