Englobe s’engage pour 7 500 $ et devient la première Entreprise de cœur de la Fondation du Collège Montmorency

La Fondation du Collège Montmorency est heureuse de pouvoir compter sur l’engagement d’Englobe afin d’encourager la relève à poursuivre ses études en plus d’appuyer la fondation dans la réalisation de sa mission. Avec son don de 7 500 $ sur trois ans, Englobe devient ainsi la première Entreprise de cœur de la fondation.

Le programme Entreprise de cœur a été mis en place par la fondation dans le but d’encourager les efforts de recrutement des organisations en favorisant les rapprochements avec les étudiants qui, eux, bénéficieront d’expériences concrètes sur le marché du travail. En plus des bourses d’études créées, la fondation bénéficie d’un don permettant la réalisation de sa mission philanthropique. Le programme Entreprise de cœur permet au donateur de :

Fondée au Québec il y a plus de 50 ans, Englobe est spécialisée en génie des sols, des matériaux et de l’environnement.

« Chez Englobe, nous sommes fiers d’offrir des opportunités de stages et d’apprentissage aux étudiants du Collège Montmorency. Il était aussi important pour nous de redonner à la communauté et le programme Entreprise de cœur est tout désigné pour y arriver », affirme Marie Bellemare, Ing. - Directrice principale, Ingénierie des sols et des matériaux, Montréal et Rive-Nord.