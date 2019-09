Les élèves du collège Citoyen marcheront ce 27 septembre pour le climat

Dans une volonté ferme de joindre leur voix à celle de millions de jeunes, les élèves du Collège Citoyen participeront à la grande manifestation mondiale pour le climat le vendredi 27 septembre prochain.

Les élèves du profil Azimut marcheront pour la cause et représenteront les couleurs du Collège Citoyen à Montréal. Ces élèves font en effet partie du profil à caractère social qui "s’intéresse à l’histoire et à la culture des peuples, à la justice sociale, au vivre-ensemble et à l’environnement" et ils démontrent un "intérêt certain pour les contenus et techniques associés à l’univers social, à l’éducation citoyenne, au droit et à l’éthique".

Cette expérience d’activisme social rejoint les fondements de notre parcours de Leadership entrepreneurial responsable dont la mission concourt à former des citoyens conscients et engagés. C’est par conséquent en situation authentique d’apprentissage que ces élèves seront appelés à réfléchir à l’enjeu de la crise climatique sous l’angle du vivre-ensemble et de l’intégrité environnementale, des thèmes chers au profil Azimut.

Les cours suspendus dès 13h30 pour un rassemblement au collège



Pour marquer cet événement historique, l’ensemble de notre communauté étudiante pourra suivre

en direct la transmission des images de nos ambassadeurs à la manifestation. Les cours seront aussi levés dès 13h30 pour tenir un rassemblement symbolique sur notre campus où élèves, parents et gens de la communauté se mobiliseront autour de la question cruciale des enjeux climatiques.