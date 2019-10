La première édition du Marché créateur se tient ce week-end au Centre Laval

Ce week-end, les 5 et 6 octobre, se tiendra la toute première édition du Marché créateur, présenté par le Centre Laval, en collaboration avec La Centrale des artistes.

Ce marché aux allures boho mettra en valeur plus d’une vingtaine d’entreprises québécoises proposant des produits artistiques originaux, tendances et de niche. Une programmation d’activités, d’ateliers, de rencontres et de performances musicales viendra ponctuer et animer le lieu, le tout dans une ambiance festive.

Voici la programmation de demain, samedi 5 octobre :

- 9 h – 17 h Caravan café par Escape



- 10 h Lancement officiel



- 13 h – 14 h Atelier de création d’une jardinière suspendue en macramé



- 14 h – 14 h 30 Panel des créateurs – "Les défis d’un artiste entrepreneur"



- 15 h – 17 h Tupi Collective - Un mélange d'ambiances tropicales et de rythmes entraînants.





Dimanche 6 octobre:

- 10 h – 17 h Caravan café par Escape



11 h – 11 h 45 Orphée – Musique originale de Moka (trio de musique classique Orphée)



- 13 h – 14 h 30 Atelier de création de broderie



- 14 h – 14 h 30 Panel des créateurs – La démarche artistique dans l’élaboration des produits



- 15 h – 17 h Voyage Funktastique.

La porte-parole, Valérie Roberts et l’ambassadrice de l’événement Stéphanie Robillard-Sarganis du blogue Ma Banlieue, seront sur place afin de rencontrer, d’échanger et de s’amuser avec les participants.