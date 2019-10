Le projet " Transports 360° " appelle à la participation des organismes et entreprises pour rouler vert

Le Conseil régional de l’environnement (CRE) de Laval est à la recherche de 15 entreprises et organismes lavallois pour participer au projet Transports 360° Laval.

Ce projet est un service d’accompagnement « clé en main » pour l’électrification des déplacements et pour la mise en place d’incitatifs favorisant la mobilité durable. Ce service sera offert en partenariat avec Maillon Vert, qui détient une expertise unique en transports durables pour les petites entreprises.

Plusieurs avantages contre une participation

C’est devant l’urgence climatique actuelle et la quête d’accélérer la transition électrique des transports que le CRE de Laval a démarré son projet d’envergure "Transports 360° Laval". Les entreprises et organismes participants bénéficieront de plusieurs avantages, dont des prix compétitifs à l’achat de véhicules, l’installation des bornes de recharges par des professionnels et un accompagnement privilégié lors de la réalisation des différentes étapes du processus.

De plus, selon le budget et les habitudes de déplacements, les participants se verront recommander un véhicule adapté à leurs besoins. Pour les employeurs souhaitant favoriser l’utilisation des transports en commun et des transports actifs, un accompagnement dans la mise en place d’incitatifs sera également offert.

Une fois la transition complétée, les participants recevront une trousse de communications afin de promouvoir leurs engagements. La visibilité des entreprises et des organismes participants sera assurée sur les réseaux et promue dans plusieurs communiqués de presse.

Il est fortement conseillé aux personnes intéressées de soumettre gratuitement et rapidement leur candidature sur le site web du CRE de Laval. L’appel est ouvert aux entreprises et organismes de

toutes les tailles et de tous les domaines.