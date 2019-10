L'engagement d'une étudiante lavalloise brille au 21e Gala Forces Avenir

Pour une 21e année, le gala universitaire Forces AVENIR a permis de célébrer l’engagement étudiant et de promouvoir des initiatives qui enrichissent le Québec de demain. Les lauréats et finalistes se sont partagé un montant total de 114 000 $ qui les aidera à poursuivre leur implication auprès de la communauté. L'étudiante lavalloise Florence Ashley Paré a été brillamment récompensée à cette occasion.

Reconnue pour son implication auprès de la communauté LGBTQ+, Florence Ashley Paré a reçu la distinction de finaliste dans la catégorie Personnalité 2 e et 3e cycle et une bourse de 2 000 $, lors de cette majestueuse soirée de reconnaissance annuelle, animée par Stéphan Bureau, qui s’est tenue au Capitole de Québec mercredi soir.

Mise à jour de la procédure relative aux prénoms privélégiés

Étant l'une des leaders québécoises du mouvement LGBTQ, Florence Ashley Paré multiplie ses interventions sur la scène publique à travers ses 50 articles et lettres ouvertes publiés, et son implication dans divers comités: OutLaw McGill, McGill Equity Subcommittee on Queer People et le conseil québécois LBGT.

L'étudiande lavalloise a réussi à faire changer les choses pour sa communauté, en autre, elle a mené à la mise à jour de la procédure relative aux prénoms privilégiés à McGill. En parallèle à ses implications, elle s’engage depuis plusieurs années dans la Clinique d’information juridique McGill.

Dans le cadre de ces galas secondaire et universitaire présentés par Desjardins, Forces AVENIR a remis un total de 174 000 $ en bourses. L’organisme contribue ainsi à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde.