Comment préparer votre véhicule pour l'hiver?

L’hiver peut être une saison très stressante et pleine d’imprévus si on n’y est pas préparée. Que vous viviez en ville ou en campagne, ce temps de l’année peut rendre vos déplacements difficiles. Vous voudrez donc tout faire pour vous simplifier la vie. Bien sûr, nous n’avons aucun contrôle sur la température; mais il y a moyen de préparer votre véhicule pour affronter l‘hiver.

Les pneus d’hiver

La loi qui impose l’installation des pneus d’hiver a été renouvelée cette année. Sa date limite, qui était auparavant le 15 décembre, est maintenant placée au 1er décembre. Soyons toutefois réalistes : nous vivons au Québec. La première tempête de neige arrive souvent bien avant cette date. Rien ne vous empêche d’installer vos pneus d’hiver à l’avance; ce serait même prudent de le faire. Dès que la température extérieure se stabilise aux alentours du 7°C pendant plusieurs jours à la suite, vous pouvez rouler avec vos pneus d’hiver sans leur causer de dommage. Cela serait aussi préférable pour les pneus d’été, puisque ceux-ci ne sont pas faits pour résister aux températures plus froides qu’entraînent l’automne et l’hiver.

L’inspection routinière

Il serait bien de vérifier que votre voiture soit dans un bon état avant de vous retrouver en panne en pleine tempête hivernale. Une courte inspection faite à la maison suffit pour s’assurer que tout va bien. Commencez par vérifier les courroies et les boyaux afin de réparer toute fissure ou toute fuite qui pourrait être aggravée par le froid. Faîtes de même pour les fils et les prises du chauffe-moteur. Assurez-vous également que votre batterie et votre alternateur fonctionnent bien; cela vous sauvera bien des inquiétudes. Bien sûr, si vous êtes un peu maladroit avec tout cela, n’hésitez pas à demander à votre garagiste de faire l’inspection pour vous.

Accessoires

Quelques accessoires pratiques peuvent rendre votre vie de tous les jours, ainsi que vos potentielles mésaventures, bien plus agréables. Un balai à neige, par exemple, vous évitera de vous geler les mains en déneigeant votre véhicule le matin. Les tapis d’hiver, facilement nettoyables, vous aideront à garder l’intérieur de votre voiture plus propre. Il serait aussi pratique que vous gardiez une lampe de poche dans le coffre à gants, question de voir ce que vous faites si vous avez à changer un pneu après le coucher du soleil. Vérifiez également que votre lave-glace soit fait pour résister aux grands froids hivernaux afin qu’il ne gèle pas.

Voitures électriques

Pour les propriétaires de voiture électrique, il est important de savoir que celle-ci mettra plus de temps qu’à l’habitude pour atteindre sa charge complète. Il faut donc planifier votre horaire en conséquence et chercher à économiser l’énergie le plus possible. Ceci peut être fait de plusieurs façons : baisser la température du chauffage, baisser la force les lumières lorsque c’est possible, etc.

L’hiver peut être une saison difficile pour vous, mais aussi pour votre véhicule. Il est donc important de bien vous préparer afin d’éviter ce qui est évitable. Cela vous facilitera la vie et vous aidera à passer à travers cette période de l’année de façon plus agréable.