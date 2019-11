CF Carrefour Laval rallume le sapin pour une 3e édition, ce jeudi

Le 14 novembre, CF Carrefour Laval tiendra sa troisième cérémonie annuelle d'illumination du sapin. Celle-ci sera animée par Valérie Roberts.

C’est la saison pour se réunir afin de perpétuer les traditions des Fêtes. CF Carrefour Laval illuminera son emblématique sapin de Noël le jeudi 14 novembre à l’occasion de sa troisième cérémonie annuelle.

En s’inspirant de la tradition et du succès de la cérémonie de l’an dernier, les membres de la communauté sont invités à se réunir dans l’esprit des Fêtes et à contribuer à illuminer le sapin.

Musique en direct et compte à rebous

La cérémonie de cette année comprendra de la musique en direct assurée par un joueur de violon électrique et une illumination de sapin interactive menée par Valérie Roberts et DJ Fafa Khan, qui lanceront le compte à rebours et illumineront le sapin de 11 mètres. Il s’agit de l’une des cinq cérémonies d’illumination de sapins qui auront lieu dans des centres commerciaux Cadillac Fairview partout au Canada.

Familles et amis sont invités à participer à cette cérémonie au jardin de CF Carrefour Laval, qui se transformera en paysage féérique des Fêtes.