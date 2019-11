La Place Saint-Martin est passée du gris au vert pour l'inauguration du nouvel aménagement

Demain, le Mouvement PlantAction inaugurera les deux sites récemment dépavés et végétalisés à la Place Saint-Martin dans le cadre du projet Sous les pavés.

Au cours des dernières semaines, une cinquantaine de bénévoles ont pris part au projet afin de retirer, à la main, 250 m2 d’asphalte, puis planter près de 500 végétaux. Tout ce sol, enfin libéré du bitume qui le recouvrait, a été aménagé pour permettre une meilleure gestion de l’eau de pluie et procurer un nouvel espace fonctionnel et accueillant pour les utilisateurs des lieux.

En amont, les locataires de la Place Saint-Martin ont été consultés à différentes étapes du processus et ont pu exprimer leur vision afin que la revitalisation soit à leur image et adaptée à leurs besoins.

S'adapter au changement climatique

Cette démarche participative permet aux citoyens d’agir pour améliorer leur milieu de vie tout en augmentant la capacité de la collectivité à s’adapter face aux changements climatiques. En effet, l’intensité et la fréquence des événements météorologiques extrêmes sont augmentées par les changements climatiques. Ce phénomène, jumelé à l’imperméabilité des surfaces en ville, occasionne des coûts importants pour la collectivité, comme la contamination des eaux et les inondations.

« Je me suis souvent demandé ce que l’on trouverait sous les pavés. On y a trouvé des partenariats, de l’entraide, de la curiosité, de l’écoute, de la détermination, de l’écocitoyenneté, de la résilience, du bénévolat, de l’amitié, de la fierté, des sourires et beaucoup de plaisir ! » a encensé Enrico Asselin, président et cofondateur du Mouvement PlantAction.

Seront présents à cette inauguration Nicholas Borne, conseiller municipal et président de l’Office municipal d’habitation (OMH) de Laval, Sandra Desmeules, conseillère municipale et vice-présidente de l’OMH, Isabelle Pépin, directrice de l’OMH, Yves Michel Volcy, directeur général à la Commission scolaire de Laval, ainsi que Gilles Desjardins, directeur du Centre de formation horticole de Laval.

L'événement aura lieu ce vendredi 15 novembre de 13 h 30 à 14 h 15 à la Place Saint-Martin, 1855 boulevard Le Corbusier.