La Fondation du Cosmodôme reçoit un don de 30 000$ pour étoffer ses programmes d'éveil à la science

La Fondation du Cosmodôme a reçu un don de 30 000$ USD de la Fondation Arconic. Cette contribution représente le plus grand engagement philanthropique reçu par la Fondation depuis sa création.

Ce don permettra à la Fondation de bonifier les programmes offerts par le Cosmodôme en les rendant encore plus accessibles aux différentes clientèles ainsi qu’à celles à défis, comme par exemple les enfants lourdement handicapés (physiquement et mentalement) et ceux atteints des troubles du spectre de l’autisme.

Chaque année, c’est plus de 70 000 enfants qui manipulent le matériel éducatif. Grâce à ce don, la Fondation du Cosmodôme pourra développer de nouvelles activités et améliorer les programmes existants.

« Le don d’Arconic permet à la Fondation du Cosmodôme, non seulement d’appuyer les clientèles défavorisées, mais surtout de créer des projets structurants d’éveil à la science en lien avec les STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques). Il s’agit d’un don significatif qui donne la chance à la Fondation de doubler sa contribution dans la communauté », indique Stéphanie Girard-Beaudry, directrice générale du Cosmodôme.