Deux nouvelles nominations au sein du CA de la Fondation du Collège Montmorency

La Fondation est a annoncé deux nouvelles nominations au sein de son conseil d’administration, accueillant ainsi une nouvelle administratrice et un membre étudiant-observateur. Fany O’Bomsawin de Gravel Avocats est l'administratrice sortante.

Il s'agit de Roxanne Blanchette, partenaire d’affaires stratégique et développement professionnel chez Croesus et possède 20 ans d’expérience dans le domaine des ressources humaines. Elle explique vouloir faire rayonner l’éducation et la formation collégiale, qui selon elle sont la porte d’entrée vers un avenir de l’emploi prometteur pour les jeunes et les employeurs.

Le second nominé est Philippe Bolduc, étudiant au Collège Montmorency en Techniques de comptabilité et de gestion. Il est passionné par l’entrepreneuriat et s'estime heureux de pouvoir vivre l’expérience d’étudiant-observateur sur un conseil d’administration.

Ceux-ci se joignent aux membres déjà en place pour compléter un Conseil d’administration composé de 16 membres et d’un étudiant-observateur, tous engagés et désireux de faire valoir la cause de l’éducation pour notre avenir.

Les administrateurs suivants représentent la Fondation. Ils ont pour mission la réalisation de projets essentiels visant à enrichir l’expérience éducative:

Au Comité exécutif:

Louise Marie Brousseau, présidente – Administratrice de sociétés

Alexandre Raymond, vice-président – Raymond Chabot Grant Thornton

Nicholas Voyer, secrétaire-trésorier – EY

Luc Allard – DKA Architectes

Olivier Simard – Collège Montmorency

Les administrateurs:

Roxanne Blanchette – Croesus

Josée-Christine Boilard – Talent.Flex Conseil

Philippe De Oliveira – Collège Montmorency

Anissa Kherrati – Collège Montmorency

Isabelle Legault – Collège Montmorency

Hubert Makwanda – Concilium Capital Humain inc.

Christiane Pichette – Carrefour jeunesse-emploi de Laval

Jean Polloni – Flip Communications et Stratégies

Jean-Philippe Ponce – Ponce avocats inc.

Pierre-Nicolas Rheault – BFR inc.

Jean Tremblay – SAIL

Philippe Bolduc – Membre observateur et étudiant en Techniques de comptabilité et de gestion.

La mission de la Fondation du Collège Montmorency est d’inspirer, d’encourager et d’accompagner les étudiants dans leur parcours d’études supérieures et leur permettre de réaliser leurs idéaux.

Gérée par un conseil d’administration distinct de celui du Collège, la Fondation du Collège Montmorency met en œuvre des programmes et appuie des projets qui encouragent la persévérance et l’excellence afin que les étudiants en ressortent grandis, engagés et ouverts. Depuis ses débuts en 1985, la Fondation du Collège Montmorency a attribué plus de 6 000 000 $ à ses programmes de bienfaisance, à ses fonds réservés et au Collège.