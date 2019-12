Le photographe sportif lavallois Robert Vallée est décédé

Ayant oeuvré dans le domaine de la photographie sportive pendant plus de 50 ans, Robert Vallée a rendu l’âme, mercredi 4 décembre 2019, au terme d’un long et courageux combat de plus de 10 ans contre le cancer.

L’apport de cet ambitieux et dévoué bénévole dans le milieu associatif et automobile, à la Ville de Laval, ne saurait passer sous silence. Le 8 novembre dernier, le Rousseau-Royal de Laval-Montréal a présenté un nouveau prix qui portera le nom du Prix Robert Vallée, en l’honneur du photographe. Ce titre qui sera remis à la ʺ4e étoileʺ du Rousseau-Royal à la fin de la saison.

Ce photographe travaillait souvent bénévolement lors d’événements de toutes sortes, afin d’immortaliser ceux-ci et de faire plaisir aux gens, c’est ce qui le motivait.

Une vie à toute allure

Outre la photographie sportive, Robert Vallée était loin d’avoir un emploi du temps dépourvu. Il cumulait de multiples implications, que ce soit la présidence d’un ancien club de motocyclistes réputé ou un poste sur l’exécutif de Laval Auto Sport, un organisme à but non-lucratif ayant comme objectif de contribuer à la conservation des automobiles sportives en réunissant les personnes ayant cet amour pour l'automobile autour d'activités et de rencontres diverses. Plus récemment, il a également obtenu la vice-présidence et a créé les Bolides Du Nord, une seconde organisation d’automobilistes à Laval.

Outre son épouse Lise Trottier, il laisse dans le deuil ses enfants Nancy et Steve (Nathalie Remon), ses petits-enfants Tommy, qui l’accompagnait très souvent dans les arénas et dans les événements et Chad, son frère Adélard Vallée, ses beaux-frères André et Jean-Claude, ses neveux et nièces et tous ses amis.

« Mon grand-père était pour moi un modèle, il m’a toujours inspiré. Peu importe où nous allions, il connaissait toujours des gens, qui d'ailleurs l’appréciaient énormément. Il a grandement contribué au milieu associatif et automobile à Laval, je suis fier de ses accomplissements et de voir qu’ils sont maintenant soulignés », souligne Tommy Vallée, petit fils de Robert.

Les funérailles de Robert Vallée auront lieu le samedi 21 décembre de 13h30 à 16h à la Résidence funéraire Laval, sise au 2000, rue Cunard (angle Le Corbusier).