Cinq restaurants où dîner pour la Saint Valentin à Laval

Vous peinez à trouver une idée de sortie pour passer la Saint-Valentin à Laval ? Choisissez simplement d’aller vous régaler dans un bon restaurant en compagnie de votre bien aimé(e), comme 76% des Québécois qui célèbrent leur amour à cette occasion. Retrouvez alors dans cet article 5 restaurants qui vous proposent un menu Saint-Valentin dans la région Lavalloise.

Les Insulaires Microbrasseurs - Pour les amoureux de la bière sur une ambiance tropicale

Situé au 275 Concorde Est, Laval, les Insulaires est premièrement une microbrasserie qui crée ses propres bières sur place et propose également des bières d’autres brasseurs locaux. Un lieu chaleureux qui s’inspire des biergartens tout en y ajoutant une ambiance tropicale. Pour vous mettre en appétit voici ce que vous pourrez retrouver dans le menu Saint-Valentin des Insulaires à 35$/ personne :

En Entrée : Crème de céleri-rave, pommes, lait de coco et basilic OU Fondue de fromages du Québec frit, chutney ananas, poires et gingembre OU Baguette grillée, tartare de pétoncles, mangue & fraise .

En Plat Principal : Risotto crémeux au parmesan, champignons, chiffonnade de Jack des Charcutiers PorkShop OU Pâte au bœuf effiloché à la bière noire, tomates confites, copeaux de fromage Victor & Berthold avec son œuf coulant OU Magret de canard et radicchio braisé, pommes de terre Aligot, sauce thym et orange OU Bavette de Bœuf, légumes et pommes de terre sautées aux sésames.

En Desserts : Gâteau banane et mousse au chocolat et café, accompagné d’une glace au miel et gingembre OU Fondue romantique au chocolat pour deux Le DJ Simard s’occupera d’animer la soirée en proposant essentiellement de la musique romantico latine.

Réservations sur le site des Insulaires.

Casino Montréal - Revivez votre bal des finissants

A l’occasion de la Saint-Valentin, le casino de Montréal veut vous faire revivre cette expérience unique du bal des finissants. Que vous soyez en couple ou seule, vous allez vivre une soirée typique des bals américains avec des animations à couper le souffle, la chasse aux célibataires et le prix au roi et à la reine du bal.

Pour ce qui est du dîner, vous aurez l’embarras du choix puisque le casino dispose de 3 restaurants différents au coeur de ce gigantesque complexe. Avec 3 tarifs différents c’est également parfait pour satisfaire tous les budgets :

Pour 175$/personne à l’Atelier de Joël Robuchon c’est un repas gastronomique en 7 services qui vous attend.

Pour 120$ pour 2 personnes au Montréal c’est une plutôt table d’hôte.

Pour 39$/personne au Pavillon 67 vous trouverez un buffet de la mer.

Et puis sachez que c’est également le moment parfait pour vous amuser avec votre partenaire devant les nombreuses machines à sous et tables de jeux du casino. N’hésitez à vous entraîner depuis chez vous avant de venir, en découvrant les casinos en ligne disponibles au Québec, de cette façon vous maximisez vos chances de remporter le jackpot!

Black Forest - Tapas à partager

Si cette année, vous envisagez faire plus original qu’un « take away » pour la Saint-Valentin, vous pouvez vous rendre au Restaurant Black Forest. A l’occasion de ce joli jour, ce restaurant situé dans le vieux Sainte-Rose a tout prévu avec sa cuisine du monde colorée.

Dans une ambiance feutrée, laissez-vous surprendre et ravir par une cuisine urbaine avec une menu 8 services à 100 dollars pour deux. Principalement constitué de tapas à partager, comme de la morue dashi et huile épicée, de l’onglet de boeuf en croûte d’épices, une demi-glace cumin-soya…

Réservations sur le site de Black Forest.

Au Biniou - Menu gastronomique surprenant

Qui dit St-Valentin, dit objectif séduction. Alors sortez le grand jeu en conduisant votre partenaire au restaurant Au Biniou ! Fort de près de 50 ans d’expérience dans le domaine de la restauration, la réputation de ce restaurant français à Laval n’est plus à faire.

Proposant d’adorables menus gastronomiques ainsi que des vins à prix raisonnable, ce restaurant vous conduira dans une aventure au cœur du sol français pour y goûter de délicieux plats inspirés de nos chers amis de l’autre côté de l’Atlantique. Leur menu spécial Saint-Valentin se compose de 2 entrées, un plat principal et un dessert. A noter les noms des plats qui sont très recherchés et évocateurs du thème de la soirée, en voici quelques exemples :

● Le précieux de la belle en cuisse sans dessus mais avec dessous et monsieur tout bronzé

● King des rivières gaspésienne se parfume de fragrance espagnole

● L'aguichante se fait griller

● Soubrette d'agneau fondante pour son “ blue danish”.

On vous laisse aller sur leur site web pour découvrir exactement à quoi correspondent ces amusantes et jolies façon de décrire les plats.

House Of Jazz - Repas & Concert de Jazz

Et pourquoi ne pas combiner un bon dîner et un concert de Jazz pour la Saint-Valentin ? C’est ce que vous propose la Maison du Jazz Laval, devenu une véritable institution au Québec, où se produisent de grands noms du Jazz.

C’est le compositeur et pianiste Olivier Radu qui jouera accompagné de la chanteuse Miz Mia pour cette soirée du 14 Février. Disposant d'une sensibilité à fleur de peau ainsi qu'une technique fulgurante et toujours au service de la "musicalité", Olivier Radu se démarque par son style qui lui est propre dans la lignée des grands "mélodistes". La garantie d’une soirée mémorable et pleine d’émotions.

Du côté du repas, le menu entrée, plat, dessert à 60$ est plutôt varié entre poissons et viandes comme par exemple du loup de mer poêlé et crevettes géantes ou du magret de canard avec sa purée de carotte à l’orange.

Réservations sur le site de la Maison du Jazz.